菜投11K宰洋基 藍鳥聽牌

藍鳥耶薩維奇先發5.1局無安打、無失分，並飆出11k壓制洋基打線。（美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕藍鳥隊奇兵奏效!22歲的菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）在美聯分區季後賽第2戰投出大驚奇，對洋基隊先發5.1局無失分、無安打，狂飆11次三振。雖然洋基隊在耶薩維奇退場後大舉反攻，仍以7：13敗下陣來，藍鳥隊2連勝率先聽牌。

耶薩維奇前4局10K

平季後賽紀錄

耶薩維奇是藍鳥去年首輪選進的大物，本季從小聯盟1A出發，上個月就升上大聯盟，但僅有3場出賽經驗，投14局送出16次三振，擁有高三振率。耶薩維奇扮演季後賽對抗洋基的奇兵，高壓式投球姿勢，搭配招牌指叉球威力十足，讓首度對決的洋基賈吉、貝林傑和史坦頓等大棒吃足苦頭，耶薩維奇改寫隊史季後賽最多三振紀錄，前4局10K則追平大聯盟季後賽紀錄。

由於耶薩維奇表現太出色，讓親臨現場的雙親見證與有榮焉，藍鳥隊總教練史奈德在第6局1出局後，換下投了78球的耶薩維奇時，藍鳥隊主場掌聲和噓聲同時大作。這是史奈德第1次被噓得很開心，他表示，這發生過很多次，但是這次是最棒的，其實上場之前就跟投手教練還有幾位投手開玩笑說，要去把耶薩維奇換下場了，希望自己可以全身而退。

藍鳥5發全壘打

小葛雷諾滿貫砲

繼首戰以10：1大勝，藍鳥隊昨天再以5支全壘打爆打洋基隊，包括小葛雷諾的滿貫砲和瓦修的雙響砲。

水手力克老虎

扳成各1勝1敗

美聯的另一場分區季後賽，水手隊波蘭柯轟出先馳得點的2分砲，被追平後的第8局，水手隊兩大看板球星羅里和J-Rod連續二壘打攻下致勝分，3：2力克老虎隊，扳成各1勝1敗。

