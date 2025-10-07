自由電子報
體育 即時新聞

紐西蘭挑戰賽》台灣內戰逆轉 王柏崴奪冠

2025/10/07 05:30

王柏崴逆轉世大運金牌丁彥宸奪冠。（資料照）王柏崴逆轉世大運金牌丁彥宸奪冠。（資料照）

紐西蘭賽事

王柏崴（左）逆轉世大運金牌丁彥宸奪冠。（土銀提供）王柏崴（左）逆轉世大運金牌丁彥宸奪冠。（土銀提供）

台灣全面制霸

〔記者林岳甫／綜合報導〕王柏崴透過強化基本功，累積雄厚的本錢，繼高雄大師賽封王後，又在紐西蘭挑戰賽男單決賽以20：22、21：18、21：19逆轉今年世大運金牌丁彥宸，連兩站奪冠，今年首要目標世界排名前50已達標，且台灣選手在紐西蘭站更完成5個項目都奪冠的全面制霸。

去年加入土銀的王柏崴，原本對體能沒信心，打3局更是輸多贏少，決定強化體能，才能和對手進行持久戰。

黃瀞平 荷蘭賽封后

王柏崴在高雄大師賽4強、決賽都打滿3局獲勝，他在紐西蘭賽事16強、決賽也完成3局逆轉勝。教練李松遠指出，「之前因體能不夠，王柏崴打3局就怕輸，也容易心浮氣躁，自從接受系統化訓練，體能有所強化，確實有明顯的進步。」

女單董秋彤、男雙蘇敬恒／吳冠勳、女雙陳肅諭／謝宜恩及混雙林煜傑／李芷蓁，台灣包辦所有冠軍也是賽史首見。

荷蘭公開賽方面，黃瀞平以21：18、23：21擺平印度選手莎赫，奪下本季首座冠軍，也是繼2022年許玟琪後，第2位在這站賽事封后的台灣女單選手。

