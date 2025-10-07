15分鐘拿14分 柯瑞力退湖人

柯瑞上場15分鐘拿下14分，率勇士擊退主力缺陣的湖人。（美聯社）

穆迪演出驚奇

勇士最高19分

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士昨迎來新賽季首場熱身賽，柯瑞只打了15分鐘小試身手拿下14分，先發上陣的穆迪演出驚奇，飆出全隊最高的19分，助隊以111：103擊退主力缺陣的湖人。

勇士休賽季沒有太大補強，除了搞定庫明加合約，另外找來資深中鋒哈佛德和射手莫爾頓、小柯瑞。昨他們開局擺上近乎完整的先發陣容，由柯瑞領銜，柯爾賽前雖然預告只讓柯瑞上場15分鐘，但他表現出色，7投5中包含3顆三分球，還頻頻切入得手，為對手製造不少麻煩。

請繼續往下閱讀...

柯瑞說：「熱身賽首戰目的是要尋找比賽感覺，適應實戰的節奏還有滿場的觀眾。」重回賽場的感覺很棒，尤其看到自己的命中率更令他更興奮。

勇士第3節灌進40分，最多取得24分領先，但末節進攻當機只拿9分，險些把領先分數花光。昨最大亮點是穆迪，三分球7投5中，新同學哈佛德替補上陣投進1顆三分球，貢獻3分、3阻攻，柯瑞稱讚，哈佛德是冠軍級別的球員，且經驗豐富，可以適應任何陣容，彼此默契也很好。

湖人方面，文森攻下全隊最高16分，替補上陣的柯奈特12分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法