安打、盜壘都差1 陳晨威「雙冠」擦身過

〔記者林宥辰／台北報導〕即將在10月10日首輪季後挑戰賽碰頭的樂天桃猿、統一獅，昨在例行賽最後一戰交手，比賽焦點全在「雙威」陳晨威、李凱威的安打王和盜壘王之爭，陳晨威雖單場雙安，但最終都以1次之差飲恨。

41歲胡金龍生涯例行賽最後打席擊出2分砲，一度幫球隊追平比數。（記者李惠洲攝）

陳晨威苦追未果

樂天桃猿陳晨威雖單場雙安，仍無緣安打王及盜壘王。

（記者李惠洲攝）

盜壘4連霸夢碎

陳晨威3局上嘗試盜壘，在一、二壘間遭夾殺出局。

（記者李惠洲攝）

樂天靠著馬傑森高飛犧牲打、新人盧冠宇10局下守住，在延長賽以5：4險勝。擔任首棒、指定打擊的陳晨威，賽前還落後味全龍李凱威3支安打、1次盜壘，他在3局上擊出內野安打，但隨即被牽制並夾殺出局，盜壘失敗。延長賽10局上，陳晨威又敲安，和隊友陳佳樂形成一、二壘有人局面，在未下達雙盜壘戰術下，該半局結束。

味全前天已結束賽程，李凱威以134支安打、28次盜壘成功居榜首，陳晨威苦苦追趕，最終兩項個人獎都沒能逆風翻盤。李凱威拿下生涯首座打擊獎項，陳晨威則中斷盜壘王3連霸。

胡金龍最後代打

敲出追平2分砲

昨另一亮點還有獅隊41歲老將胡金龍生涯最後一場例行賽，他在6局下一壘有人時上場代打，生涯例行賽最後打席從邱駿威手中擊出2分砲，一度幫球隊追平，這也是他生涯第87支全壘打，本季代打貢獻14分打點仍高居聯盟之冠。

獅隊昨舉辦「林安可百轟慶祝頒獎儀式」，邀林安可恩師、南英商工教練陳献榮到場獻上祝福，母親安采湄則是驚喜嘉賓獻花。林安可感謝母親栽培，但開玩笑說：「舞跳得不好，可能是沒有遺傳好，這不能怪我。」

