能打能跑 低調人李凱威雙獎入袋

李凱威拿下安打王，還讓陳晨威盜壘4連霸夢碎。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年世界棒球12強賽，「雙威」陳晨威、李凱威發揮實力，幫助台灣隊奪冠。本季兩人在安打、盜壘互有領先，直到賽季最後一場才分出勝負。球風和個性都低調的李凱威，囊括兩座獎項。

拿下安打王

生涯首個打擊獎

安打王之爭在下半季白熱化，台鋼洋砲魔鷹在受傷前曾領先，獅隊林佳緯也一度搶攻榜首，但後續被李凱威、陳晨威陸續超越，「雙威」一度互有領先，李凱威前天在龍隊最後一戰單場雙安才拉開差距。

李凱威在味全龍隊2019年重新成軍時，選秀會次輪獲選，是龍隊初代主力之一，穩定的攻守表現，讓他入選去年12強賽。

2022年生涯第2個完整賽季起，李凱威連3年收下二壘金手套，卻未曾拿過打擊獎，本季拿下安打王是他生涯首個打擊獎項，還讓陳晨威的盜壘王連霸停留在3季。

加入龍隊後，李凱威以高穩定和紮實球風，被球迷稱為「低調人」，除了兩座個人獎項入袋，李凱威單季打擊率3成，且117場二壘守備僅出現4次失誤，守備率9成93，頗有本錢挑戰連4季二壘金手套、連3季最佳10人二壘手。

