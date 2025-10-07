吳念庭首奪打擊王 打擊率0.328史上次低

吳念庭以打擊率0.328獲得打擊王，成績是歷來次低。 （資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著最後1場補賽結束，中職本季打擊獎項底定，除了魔鷹以25轟衛冕全壘打王，其他4項的勝出者都是首次獲獎，吳念庭雖以打擊率0.328獲得打擊王，成績卻是歷來打擊王次低，李凱威昨包辦安打王與盜壘王，也是近20年來安打數最少的安打王。

今年僅6人打擊率超過3成

吳念庭9月19日補足打席空降打擊榜首位後便穩定領先，但打擊率只優於1992年統一獅卡羅的0.326，該季僅4人打擊率超過3成，投手防禦率前6名都不到3，與今年只有6人打擊率超過3成、投手防禦率前8名都是2字頭相當類似。

魔鷹下半季受到妻子猝逝、右側腹肌拉傷影響，今年出賽89場比去年少26場，仍繼2007-08年布雷後成為史上第二位完成全壘打王二連霸的洋砲。

陳晨威的安打、盜壘都未能在昨役追平甚至超越，李凱威成為2005年陽森、2011年張正偉之後史上包辦安打王與盜壘王的第3人，安打134支卻是自2006年張泰山130支後的新低。吉力吉撈．鞏冠本季24轟、86分打點都創單季新高，雖在全壘打王連續2年輸給魔鷹，仍拿下生涯第1個打點王。

