擺脫鞏冠、安可 魔鷹連霸全壘打王

台鋼雄鷹洋砲魔鷹以單季25轟蟬連全壘打王。 （資料照，記者陳逸寬攝）

克服喪妻之痛

帶傷拚完最終戰

〔記者倪婉君／台北報導〕在吉力吉撈．鞏冠和林安可相繼挑戰失敗後，34歲的台鋼雄鷹洋砲魔鷹昨確定以單季25轟蟬連全壘打王，預計今天搭機離台，不會出席中職頒獎典禮，但他本季克服喪妻之痛且帶傷拚完最後一戰的精神，已讓不少隊友喊話：「明年要記得回來喔！」

味全龍吉力吉撈前天轟出本季第24轟，並成為本季唯一120場全勤出賽的球員，仍無法超前魔鷹，統一獅林安可昨在本季最後一場例行賽前出席生涯百轟表揚儀式，並在今年第90場出賽擔任先發3棒右外野手未開轟，全壘打數止在23轟，確定今年由魔鷹完成連霸。

請繼續往下閱讀...

隊友喊話：明年要記得回來喔

今年對魔鷹是充滿挑戰的一年，上、下半季都各因一次傷勢缺陣，季中又發生妻子伊莉莎白來台驟逝意外，身心都面臨考驗，也未能像去年出賽115場，今年僅出賽89場，前天擔任先發4棒打完最終戰後，感性發文答謝隊友和球迷，並在文末寫下：「謝謝雄鷹球團相信我，能帶著榮耀為球隊而戰。」

台鋼今年在第2個一軍球季達成年度5成勝率的目標，但明年就會失去多1個洋將名額的新軍優惠，球團昨尚未對是否續留魔鷹做出決定，據悉現階段綜合評估後留下這位人氣洋砲的機會較高。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法