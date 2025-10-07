自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

擺脫鞏冠、安可 魔鷹連霸全壘打王

2025/10/07 05:30

台鋼雄鷹洋砲魔鷹以單季25轟蟬連全壘打王。 （資料照，記者陳逸寬攝）台鋼雄鷹洋砲魔鷹以單季25轟蟬連全壘打王。 （資料照，記者陳逸寬攝）

克服喪妻之痛

帶傷拚完最終戰

〔記者倪婉君／台北報導〕在吉力吉撈．鞏冠和林安可相繼挑戰失敗後，34歲的台鋼雄鷹洋砲魔鷹昨確定以單季25轟蟬連全壘打王，預計今天搭機離台，不會出席中職頒獎典禮，但他本季克服喪妻之痛且帶傷拚完最後一戰的精神，已讓不少隊友喊話：「明年要記得回來喔！」

味全龍吉力吉撈前天轟出本季第24轟，並成為本季唯一120場全勤出賽的球員，仍無法超前魔鷹，統一獅林安可昨在本季最後一場例行賽前出席生涯百轟表揚儀式，並在今年第90場出賽擔任先發3棒右外野手未開轟，全壘打數止在23轟，確定今年由魔鷹完成連霸。

隊友喊話：明年要記得回來喔

今年對魔鷹是充滿挑戰的一年，上、下半季都各因一次傷勢缺陣，季中又發生妻子伊莉莎白來台驟逝意外，身心都面臨考驗，也未能像去年出賽115場，今年僅出賽89場，前天擔任先發4棒打完最終戰後，感性發文答謝隊友和球迷，並在文末寫下：「謝謝雄鷹球團相信我，能帶著榮耀為球隊而戰。」

台鋼今年在第2個一軍球季達成年度5成勝率的目標，但明年就會失去多1個洋將名額的新軍優惠，球團昨尚未對是否續留魔鷹做出決定，據悉現階段綜合評估後留下這位人氣洋砲的機會較高。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中