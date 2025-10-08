中職加場／打鐵趁熱談加場 擬2027年上路

9月初林智勝引退賽週攻蛋，連兩天吸引4萬人滿場，味全龍本季主場票房較去年上揚44.5%。（資料照）

本季票房成長35% 6隊雨露均霑

中職本季僅味全吉力吉撈．鞏冠（見圖）與中信宋晟睿達成120場全勤出賽，未來例行賽若加場，將提高球員挑戰全勤出賽難度。（資料照）

中職本季僅中信宋晟睿（見圖）與味全吉力吉撈．鞏冠達成120場全勤出賽，未來例行賽若加場，將提高球員挑戰全勤出賽難度。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職36年360場例行賽不但締造373萬4229人進場的空前紀錄，每場平均進場觀眾更突破1萬人，六隊票房都因大巨蛋效應而有所成長，聯盟也證實在上次領隊會議時就有討論在2027年增加場次的議題，休賽季時將和球員工會進行討論，若達成共識在明年季中安排賽程時就可著手進行「加場」計畫。

中職六隊本季主場票房

7月初領隊會議討論

中職前天進行完最後一場例行賽，六隊主場場均人數都較去年增加，其中66場大巨蛋賽事就吸引近133萬人進場，更是促成票房熱潮的「大票倉」。中信兄弟不但拿到下半季冠軍和全年第1戰績，平均每場吸引13605人進場的票房也居各隊之冠，就連票房居末的統一獅每場都吸引8148人進場，全聯盟票房較去年成長約35%。

有球隊傾向增至144場

據悉，在7月初領隊會議上就有球團提案增加場次，認為以目前的票房熱潮足以讓各隊去開發平日場次，期盼未來季賽每週除週一休兵，每天都有比賽，藉此延續票房熱度。聯盟則證實在領隊會議上確實有討論這個議題，但對於要從現行每隊單季打120場增加至多少場，則還要跟球員工會及各球團在休賽季進行討論，據了解目前有球隊傾向增至144場，但也有球團認為增加場數必須循序漸進。

球員工會支持 須研擬配套實施

中職球員工會主任趙子維昨則指出，工會理事長吉力吉撈．鞏冠非常支持增加場次的想法，因為這樣能夠增加球員的上場機會，對職棒發展的大方向是好事，但工會內部也在研擬相關配套向聯盟提出，像各隊的球員人數上限調高、增加C級自由球員制度以利流通機會，以及是否該從二軍先開始增加場次，畢竟今年也出現球隊因傷兵過多申請取消二軍賽事的狀況。

