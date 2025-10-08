中職加場／球員會有感 提高旅日、旅韓機率

中職歷來每隊每季應賽場數

從90場到120場

陳瑞昌都體驗過

〔記者徐正揚／台北報導〕中職賽制經過36年的演進，每隊每季應賽場次從90場、100場到現行的120場，現任情蒐小組統籌教練陳瑞昌在14年球員生涯正好經歷過每個階段，他認為，隨著今年票房寫下職棒開打以來的新高，時空背景與整體環境也比以往成熟，中職確實有條件往增加場次發展，透過賽制調整與其他國家的職棒接軌。

加場時機成熟

選手體能首當其衝

陳瑞昌回憶，剛進職棒的前3年，每隊每年打100場上下，一度改回90場又恢復到100場，2009年第1次增加到120場雖是他生涯最後1年，還從8月起轉任牛棚教練，但春訓仍以球員身分出發，因應球季比前1年增加20場，訓練的最大差別在於體能，「跟現在一樣，每個禮拜都打5場，增加20場等於多打1個月，體力不夠是不行的。」

陳瑞昌指出，2009年增加到120場，促使各隊都成立二軍，聯盟也有正式的二軍球季，隨著育成制度開始成形，運科的觀念與器材陸續引進，各隊有能力面對更多的賽事，中職有條件也有必要往增加場次發展，在新的票房基礎上把職棒整體規模再擴大，「如果聯盟與球團都覺得，應該可以進入下一個階段，我覺得是不錯的時間點。」

陳瑞昌認為，日、韓職每隊每季都打超過140場，中職每隊如果增加到130場甚至140場，至少在亞洲可以站在比較一致的參考基準，或許能提高中職好手挑戰日、韓職的機率，「如果每年都差人家20、30場，多少會影響對中職選手的整體評估，如果大家的場次都差不多，國外球探會更正向看待中職球季，對中職選手的認同度一定會增加。」

