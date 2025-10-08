中職加場／衝擊紀錄認定 配套準備好了嗎?

中職賽季一旦加場，高國輝在2015年締造的單季39轟紀錄，極可能被打破。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／新聞分析〕中職歷經36年變革，從元年4隊、180場，到6、7隊榮景，再到假球案爆發後回到4隊、240場，如今聯盟恢復6隊規模，例行賽也安排各隊120場、合計360場，在職棒大環境好轉、球團「錢」途看好之際，傳出2027年有意增加場次至144場左右，成為熱門話題，聯盟紀錄組也已討論相關配套措施。

單季場次增加，影響層面廣泛，紀錄認定首當其衝，必定會出現有幾年的爭議期，嚴重可能影響球員追求紀錄的關注度和話題性。

打個比方，比較怪力男（1998）、布雷（2007、08）、魔鷹（2024、25）三個世代年度全壘打王，到底那支洋砲堪稱史上最強？單季球季打多少場基數不一樣，即使都敲30轟，意義都不同。至於，高國輝在2015年單季120場球季，締造39轟的中職最多紀錄，一旦賽季增加20場，被打破的機會就增加，至於其他中職個人投打紀錄，屆時同樣都要被「另眼看待」。

中職雖然僅有36年歷史，但也歷經多次單季場次調整，聯盟紀錄組表示，2008年與2009年之間，自100場增至120場時，單季紀錄仍是依據年度成績認定，再以出賽數註記，而後續由於場次維持120場，之後的年鑑就不再註記出賽數。中職120場的賽制也已經持續17年之久，包括歷經4隊、5隊和近2年的6隊規模。

日本職棒聯盟（NPB）去年季中也曾與日職球員工會協商，提出2026年開始，例行賽場次每隊增加5場，各隊單季將要打148場比賽，但這項提案遭到球員工會表態反對。日職現行的制度是2聯盟共12隊打143場例行賽，韓職則有10隊，每隊打144場例行賽，大聯盟30隊打162場例行賽。

場次增加，除了紀錄認定要重來，各隊球員數量、聯盟裁判、紀錄人員等都要擴編，球場調度，以及電視轉播權利金價碼也要重談，至於僅有6隊的中職，短期內增隊難度仍高，在對戰組合不變、場次卻增加情況下，無法設計像美日職的跨聯盟交流戰增加新鮮感，最後一定會打（看）膩，所以說，增加場次絕對不是單純玩「數字加碼」的概念而已。

至於個人獎遴選標準，現行120場例行賽之下，金手套與最佳9人暨最佳指定打擊獎，投手須達120局或40場、野手須達80場出賽（捕手60場），指定打擊位置則須186打席，最佳9人野手須達248打席。若場次增加，上述出賽標準勢必也得按比例往上調整，相較問題並不大。

