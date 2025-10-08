自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職加場／衝擊紀錄認定 配套準備好了嗎?

2025/10/08 05:30

中職賽季一旦加場，高國輝在2015年締造的單季39轟紀錄，極可能被打破。（資料照）中職賽季一旦加場，高國輝在2015年締造的單季39轟紀錄，極可能被打破。（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／新聞分析〕中職歷經36年變革，從元年4隊、180場，到6、7隊榮景，再到假球案爆發後回到4隊、240場，如今聯盟恢復6隊規模，例行賽也安排各隊120場、合計360場，在職棒大環境好轉、球團「錢」途看好之際，傳出2027年有意增加場次至144場左右，成為熱門話題，聯盟紀錄組也已討論相關配套措施。

單季場次增加，影響層面廣泛，紀錄認定首當其衝，必定會出現有幾年的爭議期，嚴重可能影響球員追求紀錄的關注度和話題性。

打個比方，比較怪力男（1998）、布雷（2007、08）、魔鷹（2024、25）三個世代年度全壘打王，到底那支洋砲堪稱史上最強？單季球季打多少場基數不一樣，即使都敲30轟，意義都不同。至於，高國輝在2015年單季120場球季，締造39轟的中職最多紀錄，一旦賽季增加20場，被打破的機會就增加，至於其他中職個人投打紀錄，屆時同樣都要被「另眼看待」。

中職雖然僅有36年歷史，但也歷經多次單季場次調整，聯盟紀錄組表示，2008年與2009年之間，自100場增至120場時，單季紀錄仍是依據年度成績認定，再以出賽數註記，而後續由於場次維持120場，之後的年鑑就不再註記出賽數。中職120場的賽制也已經持續17年之久，包括歷經4隊、5隊和近2年的6隊規模。

日本職棒聯盟（NPB）去年季中也曾與日職球員工會協商，提出2026年開始，例行賽場次每隊增加5場，各隊單季將要打148場比賽，但這項提案遭到球員工會表態反對。日職現行的制度是2聯盟共12隊打143場例行賽，韓職則有10隊，每隊打144場例行賽，大聯盟30隊打162場例行賽。

場次增加，除了紀錄認定要重來，各隊球員數量、聯盟裁判、紀錄人員等都要擴編，球場調度，以及電視轉播權利金價碼也要重談，至於僅有6隊的中職，短期內增隊難度仍高，在對戰組合不變、場次卻增加情況下，無法設計像美日職的跨聯盟交流戰增加新鮮感，最後一定會打（看）膩，所以說，增加場次絕對不是單純玩「數字加碼」的概念而已。

至於個人獎遴選標準，現行120場例行賽之下，金手套與最佳9人暨最佳指定打擊獎，投手須達120局或40場、野手須達80場出賽（捕手60場），指定打擊位置則須186打席，最佳9人野手須達248打席。若場次增加，上述出賽標準勢必也得按比例往上調整，相較問題並不大。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中