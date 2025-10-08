季後挑戰賽》猿扳回1敗劣勢 首戰首選威能帝

威能帝（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿、統一獅兩隊，連續3年於首輪季後挑戰賽遭遇，雙方於今年國慶日先在澄清湖球場（獅隊主場）開打，進行4戰3勝制，爭取最後一張台灣大賽門票，上半季冠軍獅隊握有保送1勝、且最多3場主場的優勢，猿隊相對不利。

獅、猿兩隊今年例行賽交手，雙方各自拿下12勝12敗，堪稱勢均力敵。有趣的是，雙方前兩年交手，雖都是獅隊手握保送一勝優勢，但猿、獅各出線一次，前年樂天無視開局1敗劣勢，以3連勝之姿晉級，去年獅隊搶下首戰並聽牌，最終3勝1敗晉級。

猿隊陣中，一大關鍵人物是王牌洋投威能帝。威能帝今年頗具「威能」，單季15勝、168次三振，已先拿下勝投與三振王，防禦率2.01則排名第4名。包括季末連勝台鋼雄鷹2場在內，威能帝9、10月5場先發全勝、僅失1分，是樂天搶下季後賽門票的關鍵人物，更拿下月MVP。

威能帝單季表現穩定高水準，甚至有問鼎年度MVP的可能性，且時常完美到讓日籍教頭古久保健二賽後「詞窮」。

樂天為了扳平戰局，很可能首戰就推出威能帝搶勝。若威能帝首戰先發，將是史上首位連3年在季後挑戰賽首戰先發的投手，前兩次他面對獅隊勝敗各1，但兩次都是至少投滿7局的優質先發，合計15局、防禦率1.80。

對於威能帝這位老對手，獅隊總教練林岳平並未多說對戰策略，僅提到：「他的滑球相當出色，對聯盟任何隊伍也都有好成績。」

獅隊5、6兩日按表訂由飛力獅、蒙德茲先後完成本季最後一次例行賽先發，10日再推飛力獅投1休4強碰威能帝的機率恐怕不高，但若首戰能勝過威能帝，獅隊即可取得聽牌優勢。

