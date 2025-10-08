東超》不只看夜王 引頸林志傑、田臥同台

43歲「野獸」林志傑本季將迎來最後一季。（資料照）

勇士、猿今捍衛主場

剛滿45歲、效力於B1聯盟宇都宮隊的田臥勇太隨隊來台參賽。 （取自B1聯盟官網）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025-26東亞超級聯賽（EASL）開幕戰今晚在和平籃球館登場，台灣兩支球隊分頭出擊，富邦勇士挑戰日本B聯盟冠軍宇都宮皇者，桃園領航猿則迎戰琉球黃金國王，上演上季東超4強賽戲碼。

東亞超級聯賽

2025-26賽季東超增加到12支球隊、42場比賽，小組賽從原本2組分成3組，屆時取各組前兩名晉級6強賽，取代過往4強賽模式，競爭更加激烈。

領航猿上季在盧峻翔帶領下奪下亞軍，這季他們和黃金國王、馬尼拉電氣和澳門黑熊同組，今天先碰上黃金國王。東超官網指出，兩隊這季保留主力陣容，但領航猿補進「新台灣人」阿提諾可望帶來不同刺激，他上季曾效力澳門黑熊，場均18分、14.3籃板，依舊很有競爭力。

官網認為，盧峻翔表現會是此仗一大看點，他上季在4強賽對黃金國王砍下24分，打響「夜王」名號，這季表現依舊值得期待。對於這季小組賽出線難度增加，盧峻翔平常心看待，「我們還是準備好自己為主，這季我們多了新洋將加入，像是阿提諾，主要看整合的狀況，本土方面也不用擔心，大家已磨合3、4個球季了。」

缺席一季後，勇士今年重返東超舞台，有別於過往定調東超為磨練年輕球員，總教練吳永仁表示，這季希望爭取最佳名次，戰力也持續補強，找來前海神洋將艾倫以亞洲外援身分加入。另外，官網提到，勇士和宇都宮一戰最大亮點是兩隊陣中的資深老將林志傑、田臥勇太，年逾40歲的兩人即便出賽機會不高，但能同台仍是一大話題。

