中職17億元票房球季 至少2隊進帳破3億

兄弟本季主場總票房、場均人數，都是全聯盟第一。（資料照）

票房再創巔峰 3數據破紀錄

中職票房

〔記者羅志朋／台北報導〕中華職棒本季360場例行賽總計吸引373萬4229人進場觀戰，場均觀眾高達1萬0373人，全聯盟票房總收入粗估破17億元，3項數據都打破歷史紀錄，顯見12強世界冠軍和大巨蛋效應魅力驚人。

12強奪冠、大巨蛋效應驚人

2023年中職5隊規模，300場例行賽共吸引180萬0130人，場均6000人，全聯盟票房收入近5億元衝上歷史新高峰，中信兄弟、樂天桃猿入帳皆破1億元。

去年新軍台鋼雄鷹加入，中職擴編至6隊規模，「大巨蛋元年」360場例行賽開出276萬6386人的亮眼數據，場均7684人，合計票房收入近11億元，各隊至少都有億元入袋，這也是中職史上首見單季每隊都是「億元隊」。

今年中職再創巔峰，場均締造史無前例的破萬人紀錄，進場人數足足是前年的2倍有餘，票房收入逾17億元，更是前年的3.5倍，差點出現單季每隊都是「2億元隊」的榮景，推測至少有2隊進帳3億元以上。

以個別球隊主場來看，年度戰績第一的兄弟場均1萬3605人勇冠全聯盟，味全龍1萬1618人居次，富邦悍將1萬0653人排名第3，光這3隊例行賽票房收入就可能超過去年全聯盟總和。

相較2008年6隊規模 票房成長逾23倍

回顧同樣是6隊規模的2008年，當時整個聯盟例行賽票房僅進帳不到7500萬元，兄弟象2200萬元已是最亮眼數據，如今中職票房收入和當年相較成長超過23倍，數字非常驚人。

