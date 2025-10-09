中職兩帖猛藥 推翻經營球隊虧錢論

12強賽奪冠成功帶動職棒熱潮。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕如果前幾年有人說，經營中職球隊能賺錢，應該會被笑說是天方夜譚，如今，一切都化成現實。

過去中職單一球季僅極少數球隊獲利，前兄弟象領隊洪瑞河曾公開表示，球隊在2001至03年三連霸期間都有賺錢，每年從700多萬元至3000多萬元不等，其他年度都賠錢。就連最賺錢的兄弟象大部分時間都虧本，其他球隊更難有盈餘。

大巨蛋、12強奪冠 完美助攻人氣

去年中職邁入「大巨蛋元年」，加上12強世界冠軍加持，職棒熱潮持續延燒，各隊支出成本大幅增加，相對地，票房和商品收入也呈倍數成長，加上轉播權利金、廣告招商等各項收益，這兩年可望有球團轉虧為盈，經營中職球隊也能賺錢，這是過去難以想像的。

2006年陳金鋒加盟La new熊，當時熊隊1年票房加商品收入不到3000萬元，今年中職多數球隊一整季的兩項收益，至少是當年熊隊的10倍以上。

台鋼雄鷹總教練洪一中曾表示，中職要壯大，球團收入一定要增加，這兩年大巨蛋帶進大量收益，就能提升待遇吸引更多優秀人才進球團工作，擔任防護員、翻譯、行銷、數據分析等職務，整個職棒產業才有機會向上提升。

