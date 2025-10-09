自由電子報
戰猿32人名單 獅3洋投拍板

2025/10/09 05:30

獅隊上次闖關挑戰賽贏得總冠軍已是2007年。（資料照）獅隊上次闖關挑戰賽贏得總冠軍已是2007年。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅和樂天桃猿連續3年於首輪季後挑戰賽遭遇，首戰明天下午4點在澄清湖球場強碰，雙方今天中午提交32人球員名單，每場最多可登錄28人，統一已確定3名洋投為飛力獅、獅帝芬和蒙德茲，另外一名洋投奧德銳遭到割愛。統一總教練林岳平表示，如果打進台灣大賽，球員名單仍有可能調整。

猿獅進行5戰3勝制，爭取最後一張台灣大賽門票，上半季冠軍獅隊先保障1勝，去年獅隊搶下首戰並聽牌，最終3勝1敗晉級。

8月底才加盟的奧德銳，出戰樂天2場的防禦率6.84，是對所有球隊中最不理想的。林岳平表示，最後一個洋投名額，教練團討論了很久，蒙德茲出戰樂天有最多的7場，其中有7局無失分和6局失1分的優質內容，教練團對蒙德茲的表現比較能掌握。

如果統一打進台灣大賽，將對決尋求衛冕的中信兄弟，而奧德銳對中信先發2場，投14局無失分，蒙德茲對中信防禦率0.90，飛力獅1.43，獅帝芬還沒有對戰過中信。林岳平表示，如果確定晉級台灣大賽，再來考慮是否調整洋投名單，現在先專心在季後挑戰賽。

獅隊今天將在台南球場最後備戰，桃猿則移動南下，連續3年都於季後挑戰賽首戰先發的樂天15勝王牌威能帝，上一次出賽是10月2日，預期休一週後扛首戰，至於今晚主場的獅隊是否調度強投硬拚，又會推那位洋投打頭陣，今天雙方將宣布首戰先發投手，屆時可見真章。獅、猿兩隊今年例行賽交手，雙方12勝12敗平分秋色，投打戰力勢均力敵。

