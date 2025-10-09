自由電子報
挑戰賽明開打 獅猿各有紀錄使命

2025/10/09 05:30

獅隊今天將在台南球場做最後備戰。（資料照）獅隊今天將在台南球場做最後備戰。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職季後挑戰賽將於週五開打，由上半季冠軍統一獅出戰外卡球隊樂天桃猿。過去在上、下半季賽制下進行的9次季後挑戰賽，連續贏得挑戰賽和台灣大賽的比例只有22.2%，外卡球隊奪得總冠軍的比例更只有11.1%。統一獅將挑戰隊史暌違18年的通過挑戰賽贏得總冠軍，樂天則要挑戰成為史上第2支奪得總冠軍的外卡球隊。

1998年中職由上、下半球季改為單一球季，並首度實施季後挑戰賽，但1999年季後三商虎和味全龍相繼解散，2000年聯盟從6隊減為4隊，季後挑戰賽隨之取消。直到兩聯盟合併後，中職2005年恢復類似現行賽制的季後挑戰賽，但之間一度改為只有上、下半季冠軍為同一隊才有季後挑戰賽。

2005、06年贏得季後挑戰賽的誠泰和統一，都在台灣大賽慘遭4戰橫掃，2007年由呂文生領軍的統一，以外卡身分在季後挑戰賽3戰橫掃誠泰，台灣大賽再以4勝3敗力克尋求衛冕的La new，成為第1支由季後挑戰賽勝出，再贏得總冠軍的球隊，也是至今唯一奪得總冠軍的外卡球隊。

2022年中職恢復每年都有季後挑戰賽，當年由林威助帶領的下半季冠軍中信，季後挑戰賽淘汰外卡球隊味全，台灣大賽更橫掃年度勝率第1的上半季冠軍Lamigo。

