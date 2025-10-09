賈吉敲桿續命轟 浮現人生跑馬燈

賈吉檔案

洋基逆轉藍鳥 絕處逢生

賈吉4局下敲出追平轟，助洋基在分區賽續命。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕面臨淘汰邊緣的洋基隊，昨由隊長「法官」賈吉挺身而出，一度落後狀態下，賈吉在4局下擊出追平3分砲，奇澤姆下個半局再敲陽春砲超前，洋基隊終場9：6逆轉勝藍鳥，紐約主場球迷從絕望深淵終於看見晉級曙光，將系列賽扳成1：2。

洋基昨推出強投羅冬搶勝，但他僅投2.1局失6分，藍鳥小葛雷諾首局開轟、系列賽連3場皆開轟，頗具橫掃氣勢。不過，賈吉在4局下面對瓦蘭德的內角壞球出棒，卻一棒掃向左外野標竿，洋基一舉追平。

請繼續往下閱讀...

賈吉這一轟價值連城，不僅助隊續命，還是他個人季後賽背水一戰的第6轟，追平「老爹」歐提茲，並列大聯盟歷史第一。賽後，賈吉一派輕鬆且開起玩笑，笑稱也許球場外紀念碑公園的「老前輩」們有幫忙。

賈吉也坦言，擊球當下，他感到一瞬間寂靜，「沒人知道結果會如何，當球擊中標竿的那一刻，我看向了和我一起奮鬥一整年的隊友們，我們就是為了這一刻奮鬥的。」

洋基和藍鳥今天再戰，藍鳥隊仍有機會淘汰對手，由於表訂是牛棚日，昨挨轟的瓦蘭德正好今天先發。而洋基隊推出外卡戰表現突出的24歲新人施利特勒。

大聯盟今4場分區賽，力拚3連勝橫掃費城人隊的道奇隊，今推日籍王牌山本由伸，費城人推出諾拉應戰。道奇另一位日籍投手佐佐木朗希，季後賽已進帳2救援，昨總教練羅伯斯已在記者會明言，日後佐佐木會是終結者首要人選。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法