自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

賈吉敲桿續命轟 浮現人生跑馬燈

2025/10/09 05:30

賈吉檔案賈吉檔案

洋基逆轉藍鳥 絕處逢生

賈吉4局下敲出追平轟，助洋基在分區賽續命。（法新社）賈吉4局下敲出追平轟，助洋基在分區賽續命。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕面臨淘汰邊緣的洋基隊，昨由隊長「法官」賈吉挺身而出，一度落後狀態下，賈吉在4局下擊出追平3分砲，奇澤姆下個半局再敲陽春砲超前，洋基隊終場9：6逆轉勝藍鳥，紐約主場球迷從絕望深淵終於看見晉級曙光，將系列賽扳成1：2。

洋基昨推出強投羅冬搶勝，但他僅投2.1局失6分，藍鳥小葛雷諾首局開轟、系列賽連3場皆開轟，頗具橫掃氣勢。不過，賈吉在4局下面對瓦蘭德的內角壞球出棒，卻一棒掃向左外野標竿，洋基一舉追平。

賈吉這一轟價值連城，不僅助隊續命，還是他個人季後賽背水一戰的第6轟，追平「老爹」歐提茲，並列大聯盟歷史第一。賽後，賈吉一派輕鬆且開起玩笑，笑稱也許球場外紀念碑公園的「老前輩」們有幫忙。

賈吉也坦言，擊球當下，他感到一瞬間寂靜，「沒人知道結果會如何，當球擊中標竿的那一刻，我看向了和我一起奮鬥一整年的隊友們，我們就是為了這一刻奮鬥的。」

洋基和藍鳥今天再戰，藍鳥隊仍有機會淘汰對手，由於表訂是牛棚日，昨挨轟的瓦蘭德正好今天先發。而洋基隊推出外卡戰表現突出的24歲新人施利特勒。

大聯盟今4場分區賽，力拚3連勝橫掃費城人隊的道奇隊，今推日籍王牌山本由伸，費城人推出諾拉應戰。道奇另一位日籍投手佐佐木朗希，季後賽已進帳2救援，昨總教練羅伯斯已在記者會明言，日後佐佐木會是終結者首要人選。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中