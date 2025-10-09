自由電子報
體育 即時新聞

東超》勇士強勢復出 放倒B聯盟王者

2025/10/09 05:30

猿隊盧峻翔（前）率隊擊敗琉球黃金國王。（記者陳志曲攝）猿隊盧峻翔（前）率隊擊敗琉球黃金國王。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025-26球季東亞超級聯賽（EASL）開幕戰昨在和平籃球館登場，富邦勇士和B聯盟冠軍宇都宮皇者激戰到延長賽，以109：107險勝；桃園領航猿繼上季4強賽後，在「夜王」盧峻翔飆24分帶領下，以94：80再挫琉球黃金國王，台灣職業隊一日兩勝。

宇都宮皇者老將田臥勇太（左一）在場邊為隊友打氣。（記者陳志曲攝）宇都宮皇者老將田臥勇太（左一）在場邊為隊友打氣。（記者陳志曲攝）

重返東超第一戰 延長賽開紅盤

勇士新洋將古溫德飆進全場最高43分。（記者陳志曲攝）勇士新洋將古溫德飆進全場最高43分。（記者陳志曲攝）

勇士闊別一季重返東超舞台，有別於過去用東超來磨練年輕球員，這季他們盼能有一番作為，陣容持續補強，找來前海神洋將艾倫以亞洲外援身分加入，長人曾祥鈞回歸，另補進台裔球員林俊佑等人。

勇士洋將陣容全面更新，補進196公分、31歲有NBA資歷的古德溫，另外還有尚未官宣的洋將柏萊特，兩名洋將昨都有貢獻。

陳又瑋關鍵追分 古德溫鯨吞43分

勇士上半場以51：46領先，但第3節遭宇都宮超車，雙方末節展開拉鋸。終場前2分多鐘，陳又瑋飆進三分球助隊追平，隨後宇都宮很快又取得領先，最後關頭洪楷傑兩罰俱中助勇士追到2分差，陳又瑋一次快攻上籃得手，追到95：95進入延長賽，延長賽輪到莫巴耶當英雄，連續得分且搶下關鍵籃板，助隊取勝。

勇士團隊命中率55.7%，古德溫飆出43分，莫巴耶25分，柏萊特攻下21分。對於球隊表現，總教練吳永仁表示，「這一戰對球隊而言很重要，先不論輸贏，球員展現出來的能量、強悍的態度是我們非常強調的。」

盧峻翔砍24分 猿擊潰黃金國王

領航猿上季在盧峻翔帶領下勇奪東超亞軍，締造台灣球隊史上最佳成績。昨迎戰黃金國王，上演上季4強賽戲碼，最終領航猿在盧峻翔繳24分、洋將米爾納20分帶領下，收下本季首勝。

