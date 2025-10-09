自由電子報
體育 即時新聞

東超》陳又瑋一鳴驚人 驚艷比江島慎

2025/10/09 05:30

比江島慎（記者陳志曲攝）比江島慎（記者陳志曲攝）

助隊挺進延長賽 致勝功臣

陳又瑋（右）兩度投進關鍵追平分，東超初體驗就成為勇士致勝功臣。 （記者陳志曲攝）陳又瑋（右）兩度投進關鍵追平分，東超初體驗就成為勇士致勝功臣。 （記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士後衛陳又瑋昨在東亞超級聯賽首戰，兩度投進關鍵追平分，助隊在正規時間打完扳平戰局，他也攻下全隊本土最高9分、5次助攻，為新賽季增添不少信心。

25歲的陳又瑋在2021年PLG選秀會獲得高雄鋼鐵人青睞，並在菜鳥年拿下新人王，入選年度第一隊、年度防守第一隊和抄截王，受到高度期待。不過，他上季改披勇士戰袍，似乎還不適應，場均貢獻6.3分、3.8助攻，三分球命中率只有19%。

陳又瑋首度參與東超就為球隊做出貢獻，他表示，東超強度真的很高，對手無論是本土主力還是洋將都很難對付，自己這一戰也是從防守做起，且宇都宮的王牌後衛比江島慎也對他的防守能力印象深刻，對於被對方王牌點名，陳又瑋笑說：「其實無論對到誰，都是盡力去防守。」

對決比江島慎令陳又瑋頗有收穫，「我覺得他打球很穩，無球的時候，他可以把空間拉得很開，讓隊友去發揮，輪到他進攻時，他也能把自己的優點發揮。」首戰繳出不錯表現，陳又瑋認為，這為他帶來不少信心，加上休賽季也持續訓練，無論是外線、控球還有如何做更有效率的破壞和切入都是重點，希望新球季有好的發揮。

