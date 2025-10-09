自由電子報
體育 即時新聞

獵鷹不走老套路 新洋將命名半獸人

2025/10/09 05:30

台鋼獵鷹新洋將「半獸人」。 （球團提供）台鋼獵鷹新洋將「半獸人」。 （球團提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG台鋼獵鷹昨正式宣布第3位洋將加盟，一如預期就是先前傳言的35歲前金塊前鋒法瑞德（Kenneth Faried），且直接以他的封號「半獸人」為中文名，引發球迷熱議。

台鋼集團的棒球隊雄鷹進軍中職後，常以高雄地名作爲洋投譯名，包括哈瑪星、後勁、鳥松、那瑪夏等，獵鷹上季也有類似操作，與主場所在地台南結合，將斯洛維尼亞籍中鋒取名為「赤崁」，不料本季竟直接以綽號為譯名，球迷褒貶不一。

這位2014年美國世界盃冠軍成員過去在台灣常用譯名為法瑞德，對於直接以綽號作為新洋將的名字，獵鷹總經理王澄緯透露，球隊內部針對譯名討論許久，目前還沒有告知本人，「他自己也很喜歡半獸人這用詞，應該不覺得反感，我們判斷是沒問題。」

203公分的法瑞德因勁爆體能獲得「半獸人」封號，2011年在NBA選秀以首輪第22順位受到金塊青睞，在NBA累積8年資歷，出賽478場，場均貢獻11.4分、8.1籃板，前天已加入球隊訓練。王澄緯表示，半獸人即使已經35歲，狀態還是非常好，「他應該是本季全台灣體能最勁爆的洋將。」

