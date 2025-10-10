自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

轟垮山本、克蕭 史瓦伯續命費城人

2025/10/10 05:30

史瓦伯單場兩發全壘打，砲打山本由伸與克蕭，率費城人挺進第4戰。(路透)史瓦伯單場兩發全壘打，砲打山本由伸與克蕭，率費城人挺進第4戰。(路透)

〔記者羅志朋／綜合報導〕費城人重砲史瓦伯昨單場雙響砲，棒打道奇強投山本由伸和克蕭，助隊以8：2奪勝，國聯分區系列賽道奇仍以2勝1敗領先，今天上午6點雙方進行第4戰，道奇在主場推出葛拉斯諾先發，迎戰費城人左投桑契斯。

史瓦伯本季狂敲56轟、132分打點，勇奪國聯全壘打和打點王，只是例行賽尾聲和季後賽陷入22打數0安打的低潮，昨4局上他從山本由伸手中轟出右外野超大號陽春砲，飛行距離達455英尺（約138.7公尺），隊友透納看了大吃一驚，「太扯了，這球怎麼能飛這麼遠！」

道奇葛拉斯諾 今強碰桑契斯

史瓦伯一掃陰霾，開啟團隊單局3分攻勢逆轉戰局，山本由伸先發4局失3分承擔敗投，史瓦伯笑說，「一打出去我就知道會是全壘打，但我沒看到球飛到哪裡去了耶!」

8局上後援的克蕭狂失5分，史瓦伯轟兩分砲一棒定江山，大聯盟生涯季後賽出賽72場累計23轟，全壘打產量驚人，累計打擊率僅2成34，他表示，很幸運能有這麼多季後賽經驗，不管打擊率1成還是5成，能贏球才是最重要的。

小熊險勝釀酒人 追成1勝2敗

32歲的史瓦伯原為捕手，2014年加盟小熊沒多久轉任外野手至今，他是2016年小熊睽違逾百年的世界大賽冠軍成員，曾締造威廉波特少棒賽冠軍戰、WBC經典賽冠軍戰、世界大賽都開轟的「另類紀錄」，他與費城人4年7900萬美元合約季後即將到期，屆時將投入FA自由球員市場尋求另一張大合約。

另一場國聯分區系列賽，小熊首局打了9人次進帳4分，最終4：3力退釀酒人，但仍以1勝2敗落後，今天上午9點第4戰釀酒人將力拚晉級。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中