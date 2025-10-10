轟垮山本、克蕭 史瓦伯續命費城人

史瓦伯單場兩發全壘打，砲打山本由伸與克蕭，率費城人挺進第4戰。(路透)

〔記者羅志朋／綜合報導〕費城人重砲史瓦伯昨單場雙響砲，棒打道奇強投山本由伸和克蕭，助隊以8：2奪勝，國聯分區系列賽道奇仍以2勝1敗領先，今天上午6點雙方進行第4戰，道奇在主場推出葛拉斯諾先發，迎戰費城人左投桑契斯。

史瓦伯本季狂敲56轟、132分打點，勇奪國聯全壘打和打點王，只是例行賽尾聲和季後賽陷入22打數0安打的低潮，昨4局上他從山本由伸手中轟出右外野超大號陽春砲，飛行距離達455英尺（約138.7公尺），隊友透納看了大吃一驚，「太扯了，這球怎麼能飛這麼遠！」

請繼續往下閱讀...

道奇葛拉斯諾 今強碰桑契斯

史瓦伯一掃陰霾，開啟團隊單局3分攻勢逆轉戰局，山本由伸先發4局失3分承擔敗投，史瓦伯笑說，「一打出去我就知道會是全壘打，但我沒看到球飛到哪裡去了耶!」

8局上後援的克蕭狂失5分，史瓦伯轟兩分砲一棒定江山，大聯盟生涯季後賽出賽72場累計23轟，全壘打產量驚人，累計打擊率僅2成34，他表示，很幸運能有這麼多季後賽經驗，不管打擊率1成還是5成，能贏球才是最重要的。

小熊險勝釀酒人 追成1勝2敗

32歲的史瓦伯原為捕手，2014年加盟小熊沒多久轉任外野手至今，他是2016年小熊睽違逾百年的世界大賽冠軍成員，曾締造威廉波特少棒賽冠軍戰、WBC經典賽冠軍戰、世界大賽都開轟的「另類紀錄」，他與費城人4年7900萬美元合約季後即將到期，屆時將投入FA自由球員市場尋求另一張大合約。

另一場國聯分區系列賽，小熊首局打了9人次進帳4分，最終4：3力退釀酒人，但仍以1勝2敗落後，今天上午9點第4戰釀酒人將力拚晉級。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法