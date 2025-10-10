自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

杜蘭特寶刀未老 爭冠看「箭」希望

2025/10/10 05:30

杜蘭特昨展現全能身手，上場23分鐘拿下20分。(路透)杜蘭特昨展現全能身手，上場23分鐘拿下20分。(路透)

〔記者吳孟儒／綜合報導〕杜蘭特今夏轉隊為籃壇投下震撼彈，昨在熱身賽首度身穿火箭戰袍也引起各界關注，他僅出賽23分鐘就繳出20分，率隊以140：127擊退爵士，收下2連勝。

連7球命中 展現全能

雖然開賽前3次出手都落空，但杜蘭特強勢反彈，隨後7次出手都命中，充分展現全面進攻手段，有熟悉的中距離武器，還能投進三分球，他說：「當你重新成為全場焦點，在比賽的哨聲響起後，感覺完全不同，我現在只想找回比賽節奏。」

火箭上季以52勝30負排名西部第二，但季後賽首輪被勇士淘汰，最大原因就是缺少一位穩定的得分好手，今夏他們不惜送出J.格林、D.布魯克斯等籌碼，透過交易換來杜蘭特，就是希望能向爭冠行列靠攏。

土耳籍中鋒森根斬獲13分、13助攻，他多次在低位吸引防守後分球給杜蘭特，兩人之間的小組配合絕佳，加上A.湯普森繳出19分、7籃板、6助攻的全面數據，美媒形容他們將是本季令人期待的「三巨頭」。

火箭教練烏多卡也對球隊的前景感到樂觀，尤其是杜蘭特加入後，讓他們在關鍵時刻有一位可靠的人選可操刀進攻，「無論稱他為終結者或是關鍵先生，這項特質就是他職業生涯的最佳詮釋。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中