杜蘭特寶刀未老 爭冠看「箭」希望

杜蘭特昨展現全能身手，上場23分鐘拿下20分。(路透)

〔記者吳孟儒／綜合報導〕杜蘭特今夏轉隊為籃壇投下震撼彈，昨在熱身賽首度身穿火箭戰袍也引起各界關注，他僅出賽23分鐘就繳出20分，率隊以140：127擊退爵士，收下2連勝。

連7球命中 展現全能

雖然開賽前3次出手都落空，但杜蘭特強勢反彈，隨後7次出手都命中，充分展現全面進攻手段，有熟悉的中距離武器，還能投進三分球，他說：「當你重新成為全場焦點，在比賽的哨聲響起後，感覺完全不同，我現在只想找回比賽節奏。」

請繼續往下閱讀...

火箭上季以52勝30負排名西部第二，但季後賽首輪被勇士淘汰，最大原因就是缺少一位穩定的得分好手，今夏他們不惜送出J.格林、D.布魯克斯等籌碼，透過交易換來杜蘭特，就是希望能向爭冠行列靠攏。

土耳籍中鋒森根斬獲13分、13助攻，他多次在低位吸引防守後分球給杜蘭特，兩人之間的小組配合絕佳，加上A.湯普森繳出19分、7籃板、6助攻的全面數據，美媒形容他們將是本季令人期待的「三巨頭」。

火箭教練烏多卡也對球隊的前景感到樂觀，尤其是杜蘭特加入後，讓他們在關鍵時刻有一位可靠的人選可操刀進攻，「無論稱他為終結者或是關鍵先生，這項特質就是他職業生涯的最佳詮釋。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法