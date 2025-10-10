雙打10號球世錦賽》吳坤霖、謝佳臻奪冠 7萬美元入袋

吳坤霖（左）和謝佳臻聯手擊敗加拿大，奪下男雙10號球是錦賽冠軍。（取自Predator Pro Billiard Series臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「魔獸」吳坤霖和「黑暗騎士」謝佳臻昨在WPA男子雙打10號球世界錦標賽4強戰，先在「點球大戰」中以8：7險勝波蘭隊完成甜蜜復仇，決賽再以直落三輕取加拿大組合帕古拉揚/莫拉，贏得7萬美元（約新台幣214萬元）冠軍獎金，也是繼2015年柯秉逸/張玉龍之後，台灣再度奪下雙打世界冠軍，世界排名第3的吳坤霖也贏得生涯第一個世界冠軍頭銜。

最後1分鐘專注 吳坤霖開心做到了

「高雄幫」的吳坤霖/謝佳臻雖然在勝部首輪以1：2不敵波蘭隊落入敗部，但他們力爭上游一路闖進4強，台灣隊4強賽再度遭遇波蘭，雙方激戰至決勝盤的點球大戰，在波蘭隊先失手後，吳坤霖頂住壓力穩穩打進致勝球，在確定打進決賽後他也怒吼一聲釋放壓力。

吳坤霖表示，2年前的世界花式撞球團體錦標賽，他就是在冠軍戰的點球大戰出現致命失誤，將冠軍拱手讓人，這次他告訴自己最後1分鐘不要亂想，專注地把每個動作做到位，全力把球打進，很高興他做到了。

決賽面對帕古拉揚/莫拉，謝佳臻和吳坤霖展現精湛的防守，多次讓對手解球犯規，進攻上也數度演出精彩的解球、跳球進袋，最終以4：1、4：2、4：0輾壓對手，完美奪冠。

