體育 即時新聞

中職季後挑戰賽》國慶日開打 桃猿首戰先出招 餅總強調穩紮穩打

2025/10/10 05:30

統一獅先發投手獅帝芬。（統一獅提供）統一獅先發投手獅帝芬。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中職季後挑戰賽今天國慶假日下午4點在澄清湖球場開戰，統一獅連3年帶1勝優勢迎戰樂天桃猿，總教練林岳平是近2年唯一闖進季後賽的本土教頭，跟樂天桃猿和中信兄弟的2位日籍教頭古久保健二、平野惠一爭奪台灣大賽冠軍，尋求2020年執教以來的第2冠，而古久保首戰就出其不意，隊史首次推派魔神樂打頭陣，餅總迅速接招，要破解第一道考題。

林岳平在2020年以菜鳥教頭之姿一舉奪下台灣大賽冠軍，執教6年有多達5年闖進季後賽。（資料照）林岳平在2020年以菜鳥教頭之姿一舉奪下台灣大賽冠軍，執教6年有多達5年闖進季後賽。（資料照）

獅內、外野換血

打出不同氣象

餅總在2020年以菜鳥教頭之姿一舉奪下台灣大賽冠軍，執教6年有多達5年闖進季後賽，季後挑戰賽戰績2勝4敗、台灣大賽5勝11敗，雖然落居下風，但卻也累積豐富的季後賽經驗，為了因應挑戰賽可能的4連戰，他優先考慮近況最好的球員，今年季後賽內、外野換血都有雛形，中線交給20歲的林佳緯和19歲的林泓弦扮演要角，牛棚也有去年加入的鍾允華和李軍，盼能打出不同氣象。

古久保藏王牌

先派魔神樂先發

林岳平是現役6隊中在位最久的教頭，但近4年卻一冠難求，今年捲土重來，步步為營，談到挑戰賽連續3年對上樂天，他認為前2年都在第一戰對上威能帝，「有贏他，系列賽勝算就比較大。不管遇到誰，必須先專注取得這1勝。」獅隊在2023年首戰輸威能帝，最終無緣台灣大賽，2024年則戰勝他順利晉級。

不過，今年古久保健二變招，首戰未推派本季15勝、168K的雙冠王牌投手威能帝，不無可能為搶首勝先端出魔神樂連線明天主場登板的威能帝，先翻轉戰局。獅隊則力求穩紮穩打，首戰由獅帝芬出擊，第2戰可望交給飛力獅。

餅總重返2020年榮耀

陳傑憲絕對KEY MAN

餅總認為，樂天有自己的戰略考量，「我們並不意外，或許是獅隊左打多，先派可以壓制打線的左投，才會推派魔神樂。」

獅隊要重返2020年的榮耀，隊長陳傑憲絕對是關鍵人物。餅總說，陳傑憲狀態不是百分之百，但他是球隊很倚賴的選手，希望他扮演「KEY MAN」。

相較統一可望重用年輕新戰力先發，樂天更多倚賴老將，陣中還有多位經歷當年8年6冠的主力，季後賽經驗豐富，是拚逆轉勝的優勢。

挑戰賽獅隊擁有3場主場優勢，由於台南球場整修，若戰線打到第3、4場，都安排在澄清湖球場。

