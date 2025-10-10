中職季後挑戰賽》李軍 投手群大亮點

李軍6月中上一軍就成為牛棚珍貴的左投戰力。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅季後挑戰賽投手群最大亮點是去年選秀第7指名李軍，6月中上一軍就成為牛棚珍貴的左投戰力，如今初登季後賽舞台，只要他上場將打破林詔恩的19歲259天，成為獅隊史季後賽最年輕的登板投手。

獅隊帶上李軍、鍾允華出征季後挑戰賽，他們和高塩將樹都是去年選秀加入，只有李軍是高中畢業出身選手，今年他在一軍出賽24場，戰績0勝0敗7中繼，防禦率3.91，他表示，能在一軍打到球季尾聲很開心，把握這次機會把最好的能力拿出來。

李軍一度在季中遇到低潮，9月防禦率高達7.71，他表示，有段時間沒那麼準，對直球沒那麼有信心，給教練調整後好轉，信心越來越好。他帳面上防禦率偏高，但得點圈被打擊率僅2成31，危機處理是他的優勢。

父親李志傑曾在2001年台灣大賽亮相，相隔24年輪到李軍在季後賽登板，放眼中職歷史，他們是第一對在中職季後賽投打都有紀錄的父子檔。李軍表示，季中幾乎每場都會接到父親的鼓勵，「我也會對自己多灌輸正面的話，告訴自己多嘗試，就算失敗了還可以再學習。」

