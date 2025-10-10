自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職季後挑戰賽》李軍 投手群大亮點

2025/10/10 05:30

李軍6月中上一軍就成為牛棚珍貴的左投戰力。（統一獅提供）李軍6月中上一軍就成為牛棚珍貴的左投戰力。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅季後挑戰賽投手群最大亮點是去年選秀第7指名李軍，6月中上一軍就成為牛棚珍貴的左投戰力，如今初登季後賽舞台，只要他上場將打破林詔恩的19歲259天，成為獅隊史季後賽最年輕的登板投手。

牛棚珍貴左投戰力

打破林詔恩19歲259天

獅隊帶上李軍、鍾允華出征季後挑戰賽，他們和高塩將樹都是去年選秀加入，只有李軍是高中畢業出身選手，今年他在一軍出賽24場，戰績0勝0敗7中繼，防禦率3.91，他表示，能在一軍打到球季尾聲很開心，把握這次機會把最好的能力拿出來。

李軍一度在季中遇到低潮，9月防禦率高達7.71，他表示，有段時間沒那麼準，對直球沒那麼有信心，給教練調整後好轉，信心越來越好。他帳面上防禦率偏高，但得點圈被打擊率僅2成31，危機處理是他的優勢。

李志傑、李軍

締造季後賽投打紀錄父子檔

父親李志傑曾在2001年台灣大賽亮相，相隔24年輪到李軍在季後賽登板，放眼中職歷史，他們是第一對在中職季後賽投打都有紀錄的父子檔。李軍表示，季中幾乎每場都會接到父親的鼓勵，「我也會對自己多灌輸正面的話，告訴自己多嘗試，就算失敗了還可以再學習。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中