中職季後挑戰賽》球評看好統一勝出

潘忠韋看好統一林安可會是季後挑戰賽的關鍵人物。

〔記者吳清正／台北報導〕中職季後挑戰賽今天開打，由上半季冠軍統一獅對外卡球隊樂天桃猿，球評潘忠韋和陳師正都看好先取得1勝的統一將會勝出，潘忠韋預測將打滿4場，陳師正則認為3場就會結束。

潘忠韋指出，統一因為最早取得季後賽門票，有比較大的調整空間，尤其洋投的出賽頻率和投球數都在控制之內，狀況調整得不錯，打者對於大比賽也很有經驗，攻勢的串連度也很不錯，不過，樂天季末也展現出競爭力，因此可能要打滿4場才分出高下。

陳師正：長打火力 優於樂天

陳師正表示，統一有聯盟最好的長打火力，得分能力優於樂天，加上樂天今年受傷的球員比較多，雖然陸續歸隊，但是狀況還沒有調整到最好，不過，王牌投手威能帝狀況非常好，他先發的場次，統一會很難打，樂天很有機會拿下這一場勝利，另外兩場可能就是統一獲勝。

潘忠韋：林安可將扮關鍵人物

潘忠韋看好統一林安可會是季後挑戰賽的關鍵人物，林安可長打火力突出，隨時會給對手致命一擊，而且抗壓性很好，即使投手都投邊邊角角的球，林安可仍可以做好選球，一旦出現失投，掌握度非常高，是會給投手壓力的打者，而壓力大就比較容易犯錯。

陳師正則認為，林安可和陳傑憲這種選手會遭到投手特別看管，這時候年輕的林佳緯和邱智呈有機會跳出來當關鍵人物，他們都有很好的上壘能力，而且壘間的破壞力十足。

