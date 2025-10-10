中職》中信兄弟年度票房 可望破6億

中信兄弟台灣大賽前兩場主場排在大巨蛋，昨公布最貴票價2800元、最便宜800元。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟拿到下半季冠軍和全年度戰績第一，直接晉級台灣大賽，昨公布台灣大賽主場票價與預售票資訊，若前兩場大巨蛋主場各4萬張門票皆完售，加上例行賽票房收入，可望衝破6億元大關，寫下單季單一球隊票房新猷。

台灣大賽前兩場在大巨蛋

公布票價

今年中職360場例行賽總計湧入373萬4229人進場觀戰，場均觀眾高達1萬0373人，全聯盟票房總收入粗估破17億元，3項數據皆打破歷史紀錄，人氣最旺的兄弟狂吸81萬6321人，場均1萬3605人，全季60場主場有15場排在大巨蛋，以平均每張票價至少650元計算，推測兄弟例行賽票房收入逾5億元。

挑戰賽唯一主場

猿門票秒殺宣告滿場

兄弟台灣大賽前兩場主場排在大巨蛋，最後3場在洲際球場，昨公布大巨蛋最貴票價2800元、最便宜800元，洲際票價落在800至1500元，若前兩戰滿場，以平均每張票價至少1600元計，台灣大賽加例行賽票房收入可望破6億元，若7戰打好打滿，數字將再往上堆疊。

中職季後挑戰賽統一獅今首戰在澄清湖主場已售1萬1500張門票，明天第2戰回到樂天桃園主場，昨天下午全面開放預售，不到3個小時即宣告1萬8000張門票售罄，兩隊例行賽加季後挑戰賽1場主場票房，都確定各自進帳超過2億元。

