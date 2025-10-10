自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》中信兄弟年度票房 可望破6億

2025/10/10 05:30

中信兄弟台灣大賽前兩場主場排在大巨蛋，昨公布最貴票價2800元、最便宜800元。（資料照）中信兄弟台灣大賽前兩場主場排在大巨蛋，昨公布最貴票價2800元、最便宜800元。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟拿到下半季冠軍和全年度戰績第一，直接晉級台灣大賽，昨公布台灣大賽主場票價與預售票資訊，若前兩場大巨蛋主場各4萬張門票皆完售，加上例行賽票房收入，可望衝破6億元大關，寫下單季單一球隊票房新猷。

台灣大賽前兩場在大巨蛋

公布票價

今年中職360場例行賽總計湧入373萬4229人進場觀戰，場均觀眾高達1萬0373人，全聯盟票房總收入粗估破17億元，3項數據皆打破歷史紀錄，人氣最旺的兄弟狂吸81萬6321人，場均1萬3605人，全季60場主場有15場排在大巨蛋，以平均每張票價至少650元計算，推測兄弟例行賽票房收入逾5億元。

挑戰賽唯一主場

猿門票秒殺宣告滿場

兄弟台灣大賽前兩場主場排在大巨蛋，最後3場在洲際球場，昨公布大巨蛋最貴票價2800元、最便宜800元，洲際票價落在800至1500元，若前兩戰滿場，以平均每張票價至少1600元計，台灣大賽加例行賽票房收入可望破6億元，若7戰打好打滿，數字將再往上堆疊。

中職季後挑戰賽統一獅今首戰在澄清湖主場已售1萬1500張門票，明天第2戰回到樂天桃園主場，昨天下午全面開放預售，不到3個小時即宣告1萬8000張門票售罄，兩隊例行賽加季後挑戰賽1場主場票房，都確定各自進帳超過2億元。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中