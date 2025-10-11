TPBL本季4大看點

健行科大前鋒劉丞勳被攻城獅寄予厚望。（資料照）

TPBL第二季今天正式點燃戰火，本報也整理4大看點，與球迷一同迎接籃球季回歸。

林書緯、李愷諺

新王者上線

國王過去兩季在PLG、TPBL高捧金盃，不過除林書豪宣布退休，原主帥萊恩及主力洋將曼尼高轉戰日本職籃，陣容變動頗大，力拚3連霸難度不小，總經理毛加恩點名經驗豐富的林書緯、李愷諺承擔更多責任，扮演球隊領導者穩定軍心。

特攻重返榮耀

要靠阿巴西

阿巴西本季回歸中信特攻，背負率隊重返榮耀重任，他在熱身賽表現出色，出賽2戰平均攻下28分，球評林冠綸認為阿巴西現在對比賽的解讀更好，相較過去靠身體條件破壞，現在會利用時間差攻擊，打起來也更輕鬆。

簡浩升級簡總

夢想新希望

新賽季除國王找來美籍總教練約翰執掌兵符外，夢想家和雲豹也換帥力求新氣象，夢想家上季首輪遭海神淘汰，本季由40歲射手簡浩直接升任總教練，上週在屏東的熱身賽，非完全體出陣的夢想家2戰都告捷，為簡總注入強心針。

雲豹上季在季後挑戰賽不敵戰神，決定與隊史首冠教頭查爾斯分道揚鑣，找來前德國男籃主帥羅德爾帶兵，盼能為年輕球員帶來不同思維。

高國豪、劉丞勳

力扛攻城獅

攻城獅上季敬陪末座，高國豪表現起伏，休賽季下了不少苦功，希望在合約年反彈，助隊走出低潮，另外攻城獅也在選秀以狀元籤指名健行科大前鋒劉丞勳，他被球隊寄予厚望，給自己的目標是從防守做起。（記者盧養宣）

