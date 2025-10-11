獅聽牌英雄 林佳緯親口感謝陌生人

獅隊林佳緯（中）7局下敲出致勝安打，成為季後挑戰賽史上最年輕MVP。

致勝安伏猿

陳韻文（中）9局上救援成功，獅隊最快今晚晉級台灣大賽。

奪最年輕MVP

季後挑戰賽首戰湧入超過1萬3千名球迷。

〔記者龔乃玠／高雄報導〕統一獅林佳緯擦亮「新10月先生」的招牌，昨7局下從王志煊手中擊出致勝安打，加上獅帝芬7局無自責分好投，率隊以2：1險勝樂天，在季後挑戰賽取得2勝0敗聽牌，最快今晚搶下台灣大賽門票。

林佳緯在關鍵時刻經常爆發，被稱作是「天公仔囝」，例行賽雖以33支3、打擊率0.091收尾，但昨適時建功，季後賽連9場敲安，繼去年奪下台灣大賽優秀球員獎後，又以20歲272天之齡成為挑戰賽史上最年輕MVP，賽後他也感謝「鏟子超人」協助家鄉的重建。

光復鄉災戶

感謝鏟子超人相助

來自花蓮光復鄉太巴塱的林佳緯透露，洪水侵襲後，老家被淹半層樓高，家人的生意也暫時停擺，但目前恢復得還不錯，「感謝各地的人願意幫忙清理陌生人的家，看到新聞滿感動的。」

從熱心人士身上獲得正面能量，林佳緯在場上用表現鼓舞家鄉，7局下面對樂天2打席換上2名中繼的「機槍換投」，毫不猶豫地揮擊第2球，從挑戰賽最年輕MVP的原紀錄保持人王志煊手中擊出致勝安，一吐例行賽尾聲競爭安打王失利的苦悶。

林佳緯坦言，例行賽尾聲的打擊低潮是今年最長，跟球也沒那麼完美，練習日有給自己一些方向，加上學長和教練的幫助，逐漸找回手感，「這場我也還在調整，相信自己一定可以。」

雙方先發投手獅帝芬和魔神樂都繳出優質先發，為突破對手，兩隊6次犧牲短打追平挑戰賽單場最多，獅隊總教練林岳平直言，雙方投手都不好打，打者很難串聯，「比較慶幸的是，我們有2支得點圈安打。」樂天得點圈11打數無安打，樂天總教練古久保健二坦言，前2局沒得分傷害滿大的。

過去挑戰賽2勝0敗的5支隊伍都殺進台灣大賽，今晚獅隊推派飛力獅強碰年度MVP熱門候選威能帝，古久保表示，威能帝一整年幫球隊撐過很多比賽，希望這場他能發揮出最大能力。

