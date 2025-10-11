林泓弦、余德龍 齡與E的巧合

余德龍（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕從季後賽史上最年輕游擊手林泓弦的失誤揭開序幕，樂天桃猿和統一獅昨合計5次失誤（ERROR），追平挑戰賽史單場最多失誤，而獅隊就包辦3E，最終卻能在逆風中贏球，打破挑戰賽過往單場至少3E累計0勝13敗的必敗定律。

林泓弦（記者李惠洲攝）

季後賽先發游擊

雙雙改寫年齡紀錄

獅猿首戰各推派林泓弦、余德龍鎮守游擊，兩人分別以20歲60天、37歲120天超越江坤宇和洪正欽，成為季後賽史上最年輕／最年長的先發游擊手，未料2人都發生失誤且未能守滿整場游擊。其中，林泓弦在2局上的接球失誤，一度形成1出局滿壘的大危機，所幸先發投手獅帝芬連續解決2人，堪稱勝負關鍵。

請繼續往下閱讀...

「餅總」林岳平直言，這種比賽難免出現失誤，就看團隊怎麼彌補過來，「我們失誤後，投手都有辦法降低失分，甚至是連續三振將出局數補回來。」獅隊3次失誤中，只有5局上因陳鏞基的一壘接球失誤付出1分失分代價，2、8局的游擊失誤都能守住。

樂天余德龍和三壘手林智平也各別在2、7局發生失誤，7局下遭林佳緯以致勝安串聯攻勢，付出慘痛代價。樂天總教練古久保健二也說，這場比賽雙方的守備動作都有點僵硬，下一場是否再派余德龍守游擊，則表示「還要再考慮一下」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法