自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》林書緯「戒」力使力 國王搶頭彩

2025/10/12 05:30

林書緯（右）與李愷諺開心秀出冠軍戒。（記者林正堃攝）林書緯（右）與李愷諺開心秀出冠軍戒。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL衛冕軍新北國王昨在新莊體育館迎來開幕戰，在本土一哥林書緯20分領軍下，團隊多達7人得分超過雙位數，以110：100擊敗上季亞軍高雄海神，漂亮開出紅盤。

國王林書緯（上）與海神陳懷安激烈爭球，他在開幕戰貢獻20分，助球隊開紅盤。（記者林正堃攝）國王林書緯（上）與海神陳懷安激烈爭球，他在開幕戰貢獻20分，助球隊開紅盤。（記者林正堃攝）

冠軍戒加持 獨攬20分

TPBL開幕戰昨吸引4586人進場。（記者林正堃攝）TPBL開幕戰昨吸引4586人進場。（記者林正堃攝）

國王昨賽前舉行冠軍戒頒發儀式，休賽季決定退休的林書豪透過影片表達感謝與祝福，並點名弟弟林書緯以及李愷諺成為團隊「二巨頭」，林書緯沒讓哥哥失望，開賽連兩記大號三分彈幫助團隊點燃氣勢，末節海神展開反撲時單節再獨攬9分穩定軍心，此役飆進4記三分彈，攻下本土最佳20分、另有3籃板、4助攻、2抄截。新外援傑登貢獻全隊最高22分、15籃板，菜鳥熊祥泰12分，前旅外好手林彥廷和李愷諺都拿10分。

林書緯指出，新賽季球隊變動不少，自己和李愷諺必須扛更多責任，在場上情緒也要更穩定，他強調，「這一季的目標和前幾年一樣就是拿冠軍，能締造三連霸是很難得的機會。」

海神傷兵潮 19失誤致命

美籍新主帥約翰表示，開季首戰團隊開賽比較緊繃，但下半場就進入狀況，成員都各司其職，「老將發揮實力，菜鳥從板凳注入能量，因為是新系統，大家都很努力在適應與學習，很開心能擊敗海神這麼強勁的對手。」

海神開季就遇上傷兵潮，昨僅登錄2名洋將，詹姆斯拿下全隊最佳28分，另有14籃板，凱帝攻下14分，蘇文儒貢獻本土最佳17分。板凳得分15分遠低於國王的40分。

總教練費雪賽後指出，此役進攻上的表現還算可以，攻下100分本應有機會在客場贏球，「最大的問題是卡位，讓對手搶了28記進攻籃板，又發生19次失誤，希望我們的傷兵能陸續歸隊，達到理想的防守強度。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中