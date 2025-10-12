TPBL》林書緯「戒」力使力 國王搶頭彩

林書緯（右）與李愷諺開心秀出冠軍戒。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL衛冕軍新北國王昨在新莊體育館迎來開幕戰，在本土一哥林書緯20分領軍下，團隊多達7人得分超過雙位數，以110：100擊敗上季亞軍高雄海神，漂亮開出紅盤。

國王林書緯（上）與海神陳懷安激烈爭球，他在開幕戰貢獻20分，助球隊開紅盤。（記者林正堃攝）

冠軍戒加持 獨攬20分

TPBL開幕戰昨吸引4586人進場。（記者林正堃攝）

國王昨賽前舉行冠軍戒頒發儀式，休賽季決定退休的林書豪透過影片表達感謝與祝福，並點名弟弟林書緯以及李愷諺成為團隊「二巨頭」，林書緯沒讓哥哥失望，開賽連兩記大號三分彈幫助團隊點燃氣勢，末節海神展開反撲時單節再獨攬9分穩定軍心，此役飆進4記三分彈，攻下本土最佳20分、另有3籃板、4助攻、2抄截。新外援傑登貢獻全隊最高22分、15籃板，菜鳥熊祥泰12分，前旅外好手林彥廷和李愷諺都拿10分。

請繼續往下閱讀...

林書緯指出，新賽季球隊變動不少，自己和李愷諺必須扛更多責任，在場上情緒也要更穩定，他強調，「這一季的目標和前幾年一樣就是拿冠軍，能締造三連霸是很難得的機會。」

海神傷兵潮 19失誤致命

美籍新主帥約翰表示，開季首戰團隊開賽比較緊繃，但下半場就進入狀況，成員都各司其職，「老將發揮實力，菜鳥從板凳注入能量，因為是新系統，大家都很努力在適應與學習，很開心能擊敗海神這麼強勁的對手。」

海神開季就遇上傷兵潮，昨僅登錄2名洋將，詹姆斯拿下全隊最佳28分，另有14籃板，凱帝攻下14分，蘇文儒貢獻本土最佳17分。板凳得分15分遠低於國王的40分。

總教練費雪賽後指出，此役進攻上的表現還算可以，攻下100分本應有機會在客場贏球，「最大的問題是卡位，讓對手搶了28記進攻籃板，又發生19次失誤，希望我們的傷兵能陸續歸隊，達到理想的防守強度。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法