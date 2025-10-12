自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》夏威夷人牽線 國王揀到熊祥泰

2025/10/12 05:30

熊祥泰（記者林正堃攝）熊祥泰（記者林正堃攝）

台裔前鋒 昨扮板凳暴徒

約翰（記者林正堃攝）約翰（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕今年TPBL選秀登場前，幾乎沒有人聽過熊祥泰這號人物，這位神秘的國王菜鳥昨迎來生涯首秀即展現初生之犢不畏虎的企圖心，攻下12分、4籃板、2抄截，讓4586名主場球迷記住自己的名字。

22歲台裔前鋒熊祥泰身高192公分，在夏威夷出生、成長，5歲開始接觸籃球，視湖人傳奇布萊恩為偶像，畢業自NCAA三級奧勒岡州威拉姆特大學，曾單場飆出10記三分球，打破校史紀錄，今年次輪獲國王指名，成為本屆選秀黑馬。

熊祥泰昨從替補出發，第二節連飆2記三分球，以火燙外線手感向新莊球迷做最好的自我介紹，他在該節獨攬8分，成為國王打完上半場以53：51取得些微優勢的功臣之一，他賽後表示，「投進那2顆後球迷的反應真的太棒了，今天我試圖從板凳挹注能量，籃球本身其實是充滿樂趣的，所以我也很享受在場上的感覺。」

國王總經理毛加恩在選秀會上曾透露會指名熊祥泰是來自主帥約翰的人脈，約翰昨表示，確實是透過自己在夏威夷的朋友牽線，將熊祥泰推薦給毛加恩，讓他得到試訓的機會，「剩下的都是他自己辦到的。」

