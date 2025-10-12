周天成止血逆轉勝 北極賽爭霸

周天成（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管首局因救球造成右手手指流血，但周天成沒被傷勢影響，全場奮戰70分鐘，以13：21、21：13、21：13逆轉法國好手梅克爾，連兩年挺進超級500系列北極羽球公開賽男單決賽，今天要力拚衛冕及本季首冠。

即使已經35歲，在場上已是不折不扣的老將，但周天成的身體保養有方，讓他在場上依舊能飛天遁地，本週北極賽從32強起對上丹麥霍爾姆、王子維、中國陸光祖、梅克爾都打滿3局，每場比賽平均用時長達71.5分鐘，體力也絲毫不受影響，堪稱「最強鐵人」。

請繼續往下閱讀...

周天成昨面對世界排名45的梅克爾，開賽沒多久就因救球弄傷右手手指，還因不斷出血引起主審關注，要求下場治療，但他在第二局重整旗鼓，並靠著豐富經驗成功找到突破方式，以四角拉吊有效控制對手反擊，小天在多拍來回的過程中，也展現比25歲的梅克爾更出色的體力，成為主導戰局的一方，拿下對戰2連勝。

周天成決賽對手將是泰國名將昆拉武特與丹麥選手傑姆克在4強賽的勝方，他表示，不管對手是誰，都會以挑戰者姿態應戰，發揮最好表現。

台灣第一女雙謝沛珊／洪恩慈以24：22、8：21、17：21遭到馬來西亞第2種子陳康樂／提娜逆轉，無緣決賽，仍追平兩人在超級500系列的最佳成績。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法