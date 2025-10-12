自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

喬帥身體扛不住 上海賽止步4強

2025/10/12 05:30

喬科維奇（美聯社）喬科維奇（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕步履蹣跚的喬科維奇飽受傷勢和濕熱天氣所苦，上海男網賽4強戰大爆冷門，3：6、4：6不敵會外賽殺出的瓦舍羅，38歲的塞爾維亞第4種子無緣在此挑戰第5冠，也讓摩納哥陌生敵手榮膺ATP千分等級大師賽爭冠最大黑馬，壓軸對手則為有親戚關係的法國表哥林德克內奇。

「我想捏自己一下，這是真的嗎？」26歲的瓦舍羅大器晚成，面對大滿貫24冠的喬科維奇毫無懼色，第1發得分率達78%，加上大師賽史上最老的4強名將身體又出狀況，不但在場邊嘔吐，首盤還兩度接受物理治療師按摩腰背，形成勝負關鍵。贏得職業生涯最重要勝利，瓦舍羅向現場觀眾致意：「我知道你們當中沒多少人希望我贏球。這太瘋狂了，能與喬科維奇隔網對抗已是難以置信的經歷，從他身上我學習許多。」

世界男單排名204的瓦舍羅，遞補進上海會外賽，卻一路過關斬將，已是1990年設立大師賽以來，排行最低的爭冠黑馬。反觀喬科維奇身為「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，依舊難敵上年紀後體能與健康都明顯下滑的殘酷現實，即使西班牙年輕球王艾卡拉茲掛免戰牌，義大利第2種子衛冕者辛納也在32強抽筋退賽，最終他還是未能把握絕佳機會突圍，再度抱憾出局。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中