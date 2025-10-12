喬帥身體扛不住 上海賽止步4強

喬科維奇（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕步履蹣跚的喬科維奇飽受傷勢和濕熱天氣所苦，上海男網賽4強戰大爆冷門，3：6、4：6不敵會外賽殺出的瓦舍羅，38歲的塞爾維亞第4種子無緣在此挑戰第5冠，也讓摩納哥陌生敵手榮膺ATP千分等級大師賽爭冠最大黑馬，壓軸對手則為有親戚關係的法國表哥林德克內奇。

「我想捏自己一下，這是真的嗎？」26歲的瓦舍羅大器晚成，面對大滿貫24冠的喬科維奇毫無懼色，第1發得分率達78%，加上大師賽史上最老的4強名將身體又出狀況，不但在場邊嘔吐，首盤還兩度接受物理治療師按摩腰背，形成勝負關鍵。贏得職業生涯最重要勝利，瓦舍羅向現場觀眾致意：「我知道你們當中沒多少人希望我贏球。這太瘋狂了，能與喬科維奇隔網對抗已是難以置信的經歷，從他身上我學習許多。」

世界男單排名204的瓦舍羅，遞補進上海會外賽，卻一路過關斬將，已是1990年設立大師賽以來，排行最低的爭冠黑馬。反觀喬科維奇身為「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，依舊難敵上年紀後體能與健康都明顯下滑的殘酷現實，即使西班牙年輕球王艾卡拉茲掛免戰牌，義大利第2種子衛冕者辛納也在32強抽筋退賽，最終他還是未能把握絕佳機會突圍，再度抱憾出局。

