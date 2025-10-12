15局史詩戰役 水手打虎晉級

水手波蘭柯（中）在延長賽第15局一棒終結老虎。（法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕耗時4小時58分，水手昨在延長賽15局下靠波蘭柯敲出再見安打，以3：2氣走老虎，在美聯分區系列賽取得3勝2敗，自2001年再次闖進美聯冠軍賽，當時正是鈴木一朗效力水手的菜鳥球季，明起將與藍鳥爭奪美聯冠軍。

兩隊15局惡鬥，寫下大聯盟史上季後賽生死戰的最長局數紀錄，老虎教頭辛奇說，「這是史詩級的比賽，我們沒什麼好垂頭喪氣的。」今早8點國聯分區系列賽小熊與釀酒人進行生死第5戰，贏家晉級國聯冠軍賽對決道奇。

與藍鳥爭奪美聯霸主

水手靠28歲壽星雷瓦斯代打建功，在7局下追成2：2，此後兩隊一路掛零，直到15局下1出局攻佔滿壘，波蘭柯一棒敲安終結比賽，水手主場逾4萬7000名爆滿球迷瞬間沸騰。

32歲的波蘭柯來自多明尼加，去年被雙城交易到水手，如今成為西雅圖英雄，「真的太感激了，榮耀歸於上帝，祂指引我來到這裡，這是一個非常特別的團隊，有很多很棒的人，我想回報他們。」

近年波蘭柯飽受腳踝和膝傷所苦，去年打擊率2成13創生涯新低，季後左膝動刀，今年大復活，系列賽第2戰轟雙響砲助水手1分差險勝，挨轟苦主都是塞揚強投史庫柏爾，第5戰敲再見安更是價值連城，「去年球季很艱難，團隊盡全力協助我，很高興我回來了。」

