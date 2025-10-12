自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

忘記自己21歲 宋嘉翔救猿成功

2025/10/12 05:30

林子偉單場5支3猛打賞。（記者陳志曲攝）林子偉單場5支3猛打賞。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕季後挑戰賽面臨背水一戰的樂天桃猿，昨推出王牌威能帝搶勝，卻遭統一獅隊林安可單場雙響狙擊。但桃猿隊展現韌性，單場兩度追平，宋嘉翔更包辦追平轟和再見安打，猿隊終場7：6贏球，以1勝2敗將戰線拉到今天澄清湖球場。

忘記自己21歲 宋嘉翔救猿成功猿隊9局下逆轉勝，今晚力拚「反聽牌」。
（記者陳志曲攝）

包辦追平轟、再見安

忘記自己21歲 宋嘉翔救猿成功猿隊宋嘉翔敲出追平轟和再見安，刷新季後挑戰賽最年輕全壘打紀錄。
（記者陳志曲攝）

猿險勝獅續命

威能帝在生涯例行賽對獅隊未嘗敗績，前次對獅隊吞敗是去年季後挑戰賽首戰，當時與古林睿煬同場先發，繳出優質內容卻吞敗。儘管「除獅成績單」亮眼，威能帝昨僅投4.2局就失6分退場，林安可的兩發兩分砲是致命傷。

但猿隊6局下靠著林子偉長打擊退飛力獅，並單局拿下3分，從4分追到1分差。宋嘉翔更在8局下砲轟本季聯盟中繼王高塩將樹，9局下滿壘對剛換上場的王鏡銘擊出再見安打，成為致勝功臣。

撇開大賽經驗值

先賺逆轉口碑

例行賽對高塩3次對戰未敲安，宋嘉翔表示當下只想打到球，把球打紮實並盡可能上壘，至於9局關鍵局面，「那時候就不想要比賽繼續了，想辦法要終結比賽，目標是把比賽拿下。」

21歲宋嘉翔的大賽經驗不多，卻一棒刷新岳政華21歲273天的季後挑戰賽最年輕開轟紀錄，但他認為，不管年輕或是老將都可以做到，不一定要歷經5年、10年，「這場比賽的逆轉經驗，相信對我會是很大幫助。」猿隊總教練古久保健二也期盼他未來成為中職代表性的捕手。

猿隊投手群精銳盡出，包括在6局上推出洋投波賽樂中繼1.2局，今則將先發重任交給黃子鵬。古久保指出，威能帝直球速度仍在，但滑球角度沒有那麼優質，讓波賽樂中繼出賽本就在計畫內，今仍是背水一戰，全員都會待命。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中