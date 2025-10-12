忘記自己21歲 宋嘉翔救猿成功

林子偉單場5支3猛打賞。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕季後挑戰賽面臨背水一戰的樂天桃猿，昨推出王牌威能帝搶勝，卻遭統一獅隊林安可單場雙響狙擊。但桃猿隊展現韌性，單場兩度追平，宋嘉翔更包辦追平轟和再見安打，猿隊終場7：6贏球，以1勝2敗將戰線拉到今天澄清湖球場。

猿隊9局下逆轉勝，今晚力拚「反聽牌」。

（記者陳志曲攝）

包辦追平轟、再見安

猿隊宋嘉翔敲出追平轟和再見安，刷新季後挑戰賽最年輕全壘打紀錄。

（記者陳志曲攝）

猿險勝獅續命

威能帝在生涯例行賽對獅隊未嘗敗績，前次對獅隊吞敗是去年季後挑戰賽首戰，當時與古林睿煬同場先發，繳出優質內容卻吞敗。儘管「除獅成績單」亮眼，威能帝昨僅投4.2局就失6分退場，林安可的兩發兩分砲是致命傷。

但猿隊6局下靠著林子偉長打擊退飛力獅，並單局拿下3分，從4分追到1分差。宋嘉翔更在8局下砲轟本季聯盟中繼王高塩將樹，9局下滿壘對剛換上場的王鏡銘擊出再見安打，成為致勝功臣。

撇開大賽經驗值

先賺逆轉口碑

例行賽對高塩3次對戰未敲安，宋嘉翔表示當下只想打到球，把球打紮實並盡可能上壘，至於9局關鍵局面，「那時候就不想要比賽繼續了，想辦法要終結比賽，目標是把比賽拿下。」

21歲宋嘉翔的大賽經驗不多，卻一棒刷新岳政華21歲273天的季後挑戰賽最年輕開轟紀錄，但他認為，不管年輕或是老將都可以做到，不一定要歷經5年、10年，「這場比賽的逆轉經驗，相信對我會是很大幫助。」猿隊總教練古久保健二也期盼他未來成為中職代表性的捕手。

猿隊投手群精銳盡出，包括在6局上推出洋投波賽樂中繼1.2局，今則將先發重任交給黃子鵬。古久保指出，威能帝直球速度仍在，但滑球角度沒有那麼優質，讓波賽樂中繼出賽本就在計畫內，今仍是背水一戰，全員都會待命。

