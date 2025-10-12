自由電子報
林泓育登高一轟 強打3捕連線

2025/10/12 05:30

猿隊林泓育3安猛打賞，包括2局下敲出生涯季後挑戰賽首支全壘打。 （記者陳志曲攝）猿隊林泓育3安猛打賞，包括2局下敲出生涯季後挑戰賽首支全壘打。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿昨晚不只二號捕手宋嘉翔大爆發，主戰鐵捕張閔勛在6局下代打擊出2分打點的適時安打，將戰局扳至1分差，資深捕手林泓育更繳出猛打賞，包括2局下先馳得點的生涯挑戰賽首轟。2位小老弟繼承桃猿強打捕手的優秀傳統，林泓育也笑開懷地說：「我有注意到！」

樂天王牌威能帝首局被林安可的特大號2分彈重擊，全隊並未陷入絕望氛圍，林泓育2局下以大號陽春砲回敬飛力獅，咬住戰局。他說，雖然對戰飛力獅的數據居下風，但季後賽不用管數據好壞，全力進攻就好，「我們已經2敗了，每個打席可能都是本季最後1次，不要讓自己後悔。」

最後1次精神力發威

樂天強打捕手部隊在6局下發威，林泓育1出局敲安開啟球隊的滿壘攻勢，宋嘉翔內野安打送回1分，張閔勛代打再敲2分，戰局瞬間從4分差縮至1分差，每位打者都注入「最後1次」的精神力上場串聯打線。

林泓育坦言，球隊攻擊沒像以前那麼強，儘可能串聯每位打者，「有能力的、狀況好的就先打，把每個人的優點發揮出來。」

宋嘉翔在淘汰邊緣的打擊大爆發，林泓育直呼他是心理素質很好的選手，即便今年出賽沒有很多，但在關鍵時不會感到陌生，「這場比賽，真的就是贏在嘉翔！」樂天今再戰獅隊盼能取得「反聽牌」，林泓育表示到澄清湖不會改變，抱持著最後1次的心態去奮戰。

