體育 即時新聞

林子豪久違季後賽 急叩10轟手感

2025/10/12 05:30

林子豪（記者陳志曲攝）林子豪（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕統一獅林子豪昨繼2021年台灣大賽後，相隔4年於季後賽亮相，只是3打數繳白卷，獅隊在季後賽要強化打線，需要這位在例行賽敲10轟的23歲砲手奮起。

先發五棒無安打

林子豪在2020年季中選秀獲獅隊第1指名，隔年就有機會在台灣大賽亮相，一度以19歲243天創下隊史最年輕出賽紀錄，2024年才被張皓崴超車。儘管獅隊前2年都有季後賽可打，林子豪2023年打完亞運關節唇破裂、2024年開刀缺席一整年，都錯過參與季後賽的機會。

林子豪表示，前年有隨隊參加季後賽，去年在觀眾席看郭俊麟投1場，「感覺很特別，手癢癢的，但我沒辦法動，那時復健進度都還沒開始跑步。」

原以為去年缺席整季會影響本季續航力，但林子豪今年僅在8月中短暫下二軍11天，其他時間都在一軍，一路跟球隊打到季後賽，無論是出賽88場、10轟、41分打點都創下生涯單季新高，他直呼沒想到會打出這樣的成績。

只是林子豪和20歲小將林泓弦雖然為獅隊季後賽增添新氣象，但兩人起步蹣跚，林子豪昨扛五棒無安打，8局上被換代打，林泓弦則是連續2場比賽失誤，未能守滿整場，都還在累積大賽經驗。

