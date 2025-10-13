TPBL》新血燒燙燙 國王開季2連勝

熊祥泰（見圖）、林彥廷各拿下15分，助國王擊退夢想家2連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨多點開花，生力軍熊祥泰、林彥廷持續有亮眼表現，以112：93擊退遇上傷兵潮的福爾摩沙夢想家，收下開季2連勝。

林彥廷（記者陳志曲攝）

幾乎都有表現

發揮團隊籃球

國王本季進入「後林書豪時代」，陣容出現不少變動，加上迎來美籍新主帥約翰，在球迷季前預測僅排在第4名，不過開幕週兩戰熊祥泰、林彥廷2名新血的發揮令外界眼睛為之一亮，加上林書緯、李愷諺2位老將在關鍵時刻穩定軍心，展現衝擊三連霸的企圖心，昨首節就逼出夢想家團隊13次失誤，打出37：21的攻勢，易籃後更一度把分差拉開至26分，14人上場有12人得分，合計送出26次助攻，發揮團隊籃球。

總教練約翰表示，雖然團隊還在適應新體系，但展現出的壓迫式防守讓自己相當滿意，「製造對手29次失誤是很棒的表現，我們比對方多了16個進攻回合，相信團隊會慢慢累積，繼續調整。」

熊祥泰 林彥廷 各砍15分

台裔前鋒熊祥泰前天處女秀驚艷全場後，昨被擺上先發手感依舊火燙，外線6投4中，貢獻15分、4抄截，他表示，首戰還略顯緊張，但昨天已經可以更泰然面對，「大家都對我很有信心，我希望從防守注入很多能量。」

旅外回台的政大好手林彥廷替補上陣繳出15分、5助攻，他透露，尚未加入國王前看了上季總冠軍賽的影片，知道球隊持球者較少，大多是打轉換，「加入後也告訴自己，轉控球後組織上也要更勇敢。」

夢想家昨除當家前鋒馬建豪腳踝不適高掛免戰牌，新洋將恩尼斯和湯普金斯也都因傷無法出賽，僅登錄2位洋將，霍爾曼拿全隊最高32分，高柏鎧11分，主控林俊吉11分是本土最佳。

