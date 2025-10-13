自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》新血燒燙燙 國王開季2連勝

2025/10/13 05:30

熊祥泰（見圖）、林彥廷各拿下15分，助國王擊退夢想家2連勝。（記者陳志曲攝）熊祥泰（見圖）、林彥廷各拿下15分，助國王擊退夢想家2連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨多點開花，生力軍熊祥泰、林彥廷持續有亮眼表現，以112：93擊退遇上傷兵潮的福爾摩沙夢想家，收下開季2連勝。

林彥廷（記者陳志曲攝）林彥廷（記者陳志曲攝）

幾乎都有表現

發揮團隊籃球

國王本季進入「後林書豪時代」，陣容出現不少變動，加上迎來美籍新主帥約翰，在球迷季前預測僅排在第4名，不過開幕週兩戰熊祥泰、林彥廷2名新血的發揮令外界眼睛為之一亮，加上林書緯、李愷諺2位老將在關鍵時刻穩定軍心，展現衝擊三連霸的企圖心，昨首節就逼出夢想家團隊13次失誤，打出37：21的攻勢，易籃後更一度把分差拉開至26分，14人上場有12人得分，合計送出26次助攻，發揮團隊籃球。

總教練約翰表示，雖然團隊還在適應新體系，但展現出的壓迫式防守讓自己相當滿意，「製造對手29次失誤是很棒的表現，我們比對方多了16個進攻回合，相信團隊會慢慢累積，繼續調整。」

熊祥泰 林彥廷 各砍15分

台裔前鋒熊祥泰前天處女秀驚艷全場後，昨被擺上先發手感依舊火燙，外線6投4中，貢獻15分、4抄截，他表示，首戰還略顯緊張，但昨天已經可以更泰然面對，「大家都對我很有信心，我希望從防守注入很多能量。」

旅外回台的政大好手林彥廷替補上陣繳出15分、5助攻，他透露，尚未加入國王前看了上季總冠軍賽的影片，知道球隊持球者較少，大多是打轉換，「加入後也告訴自己，轉控球後組織上也要更勇敢。」

夢想家昨除當家前鋒馬建豪腳踝不適高掛免戰牌，新洋將恩尼斯和湯普金斯也都因傷無法出賽，僅登錄2位洋將，霍爾曼拿全隊最高32分，高柏鎧11分，主控林俊吉11分是本土最佳。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中