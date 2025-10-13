自由電子報
體育 即時新聞

例行賽全勝道奇 釀酒人爭國聯霸主

2025/10/13 05:30

釀酒人康崔拉斯、范恩（見圖）和圖榮各敲一發全壘打致勝。（法新社）釀酒人康崔拉斯、范恩（見圖）和圖榮各敲一發全壘打致勝。（法新社）

3發陽春砲 主場淘汰小熊

釀酒人球員慶祝打進國聯冠軍賽，將與道奇對決。（法新社）釀酒人球員慶祝打進國聯冠軍賽，將與道奇對決。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕釀酒人昨在國聯分區賽殊死戰火力爆發，全場擊出3發陽春砲技壓鈴木誠也的陽春彈，終場以3：1淘汰小熊隊闖進國聯冠軍賽，明早強碰大谷翔平領軍的道奇隊，由於例行賽手握6勝0敗的完全對戰優勢，堪稱是道奇連霸路上最大絆腳石。

釀酒人靠康崔拉斯、范恩和圖榮分別擊出全壘打奠定勝基，在分區賽從2連勝後苦吞2連敗，第5戰沒再讓小熊隊得逞，在主場奪下勝利，釀酒人隊總教練墨菲笑說，「我們要在國聯冠軍賽對上道奇，我想應該沒人預測到有這種結果吧。」

團隊薪資22名 抗豪門道奇

釀酒人在例行賽奪下全大聯盟最佳的97勝65敗，但根據知名數據網站FanGraphs顯示，釀酒人團隊薪資在大聯盟30隊僅排第22名，跟最昂貴的道奇隊形成極大對比。球評羅林斯形容，國聯冠軍賽就像「凡人與好萊塢巨星的對決」，因為釀酒人沒有重砲或特殊球星，倚重團隊作戰，對上道奇應會用相同戰法。

道奇在今年例行賽對釀酒人6戰全敗，有4場比賽得分在2分以下，對戰打擊率1成79，唯獨大谷翔平頗有心得，對戰打擊率2成73，夯出3分全壘打。只是大谷在季後賽打擊遇上低潮，27打數僅敲4安，打擊率僅1成48，必須奮起挽救打線。

日本轉播單位球評井口資仁也觀察，釀酒人的球風細膩，加上投手陣容又堅強，道奇不太擅長對付這種球風的對手，很期待系列賽的發展。

