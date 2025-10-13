自由電子報
體育 即時新聞

黃子鵬好投 助猿拚進殊死戰

2025/10/13 05:30

桃猿黃子鵬先發5局失3分，幫助球隊扳成2勝2敗局面，在季後挑戰賽續命。（記者李惠洲攝）桃猿黃子鵬先發5局失3分，幫助球隊扳成2勝2敗局面，在季後挑戰賽續命。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕樂天桃猿黃子鵬暌違將近4個月的勝投，就是讓球隊在季後賽續命的重大1勝，昨他投到第6局失3分，並獲得打線強力支援，包括林子偉2安打、3打點，率隊9：3大勝統一獅。樂天在季後挑戰賽2連勝，扳成各2勝2敗局面，今晚在澄清湖球場進行爭取台灣大賽門票的殊死戰。

樂天桃猿打線爆發，以9：3大勝統一獅，兩隊今晚將進行殊死戰。（記者李惠洲攝）樂天桃猿打線爆發，以9：3大勝統一獅，兩隊今晚將進行殊死戰。（記者李惠洲攝）

先發5局奪勝

黃：感謝教練信任

樂天總教練古久保表示，季後賽開打前就告訴球員，樂天是挑戰者，雖一開始就居劣勢，但是不必害怕，把最好的表現拿出來就夠了，尤其首戰輸球後已經沒有退路，大家仍然展現無所畏懼的高昂鬥志，期待最後一戰仍有相同表現。

黃子鵬投到第6局無人出局時退場，被擊出6支安打，投出3次三振，沒有四壞球，拿下6月22日以來的第1勝，「這一勝真的等太久了，很高興能在球隊最需要的時候挺身而出。」

黃子鵬下半季先發8場吞下0勝5敗，在例行賽最後1個月轉任中繼，投9場、9.2局無失分，包括對統一投3局飆出5次三振，只被擊出2支安打。黃子鵬表示，前兩場在牛棚待命，但也做好先發的準備，第2戰打完教練告訴他第3戰先發，感謝教練仍然信任他。

背水一戰

「每一球都毫無保留」

因為是背水一戰，黃子鵬表示，上場就是毫無保留去投每一球，希望以最少的球數拿下最多出局數，信任背後隊友的守備和牛棚，大家都表現非常好，贏得精采的團隊勝利。

樂天在前天唯一主場締造1萬8千人滿場票房，黃子鵬表示，球迷的熱情支持令人感動，也讓全隊更感到不能辜負球迷的期待，希望今天拿下最後的勝利，讓大家再感動一次。昨役湧入1萬1102人，前3場累計4萬2226人，已創下季後挑戰賽史上票房新高。

