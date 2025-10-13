自由電子報
體育 即時新聞

猿捕老中青 互動零代溝

2025/10/13 05:30

宋嘉翔。（記者李惠洲攝）宋嘉翔。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕例行賽期間，樂天桃猿兩位捕手張閔勛、宋嘉翔儘管有著10歲的年齡差，但互動上零代溝，也各有發揮，到了季後賽，張閔勛很開心看到宋嘉翔前天建功，還受陳傑憲所託，將再見安打球交到小老弟手上。

張閔勛開心

宋嘉翔建功當英雄

張閔勛例行賽出賽95場是生涯單季最多，打擊率更高達2成99，宋嘉翔上半季主要為替補，下半季出賽漸增，例行賽累積52場出賽、打擊率2成89。到了季後賽，宋嘉翔前天以再見安打當英雄，昨再先發蹲捕和黃子鵬搭配，張閔勛除了在首戰先發，前天代打也有關鍵安打。

每當賽前樂天捕手群練球時，39歲的老大哥林泓育不時會拉隊友討論賽況，31歲的張閔勛也不吝提點學弟宋嘉翔。張閔勛說：「身為捕手都一樣，仍是把幫助投手擺在第一。嘉翔近期一直都維持在狀況內，我們也常互相討論，包括怎麼跟打者對決、對手較常攻擊的球路。打擊方面我們還是找教練協助，配球則是球隊開會討論。」

再見安打球

陳傑憲暖心轉交宋

前天堪稱宋嘉翔的英雄舞台，比賽結束還有暖心插曲，獅隊左外野手陳傑憲當下接起再見安打球，透過張閔勛轉交給宋嘉翔。張閔勛笑說，「陳傑憲是好人」，陳傑憲則解釋：「比賽結果出來時雖然不開心，但當下覺得這顆球對他意義應該很大，於是請閔勛轉交。如果我是跟他同隊的學長，看到他這樣表現，一定也很開心。」

