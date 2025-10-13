自由電子報
體育 即時新聞

首度4戰決勝 胡智爲對決波賽樂

2025/10/13 05:30

胡智爲。（資料照，記者林正堃攝）胡智爲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕連兩場背水一戰，樂天桃猿逆勢搶下2連勝，今要和統一獅殊死決戰，由前天在主場中繼1.2局無失分的洋投波賽樂先發，迎戰獅隊胡智爲。

波賽樂。（資料照，記者陳志曲攝）波賽樂。（資料照，記者陳志曲攝）

這是季冠軍先取1勝的5戰3勝制季後挑戰賽史上，第1次打到最終戰，樂天力拚繼2023年，再度以外卡身份在季後挑戰賽勝出，當年樂天連勝3場，也是擊敗統一。

今晚是胡智爲在今年季後挑戰賽的首次登板，他在本季例行賽連同先發2場與後援7場，共面對猿隊22局、對戰防禦率0.82。

樂天則推出前天用了21球的波賽樂，他僅休息1天就先發上陣，總教練古久保健二則指出，在季後挑戰賽最後一戰由波賽樂先發，是原本既定安排。

波賽樂昨賽前受訪時就透露，在韓職與美職體系都沒有在季後賽背水一戰的登板經驗，很享受季後賽氛圍，也做好準備全力一戰。前天先發失常投不滿5局的王牌威能帝也說：「若有需要，我會隨時準備好。」

陳傑憲提前傷退

餅總：獅隊仍需他帶領

獅隊隊長陳傑憲昨7局下遭三振後球棒脫手，隨即退場包紮手腕。獅隊總教練林岳平賽後初步評估，陳傑憲今應有機會再上場。餅總說：「比賽中手腕承受的力道大，後段可能有不適。若狀況允許，希望他帶領球隊繼續打下去。」

