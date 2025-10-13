自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

3戰7失誤 統E獅拉警報

2025/10/13 05:30

桃猿李勛傑（左）因獅隊捕手失誤上到二壘。（記者李惠洲攝）桃猿李勛傑（左）因獅隊捕手失誤上到二壘。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕20歲的統一獅游擊手林泓弦在季後挑戰賽連兩場先發都出現失誤，昨仍繼續先發，總教練林岳平期待他在高張力比賽學習成長。只是林泓弦雖未再出現失誤，但昨役獅隊團隊出現3次失誤，累計3場出現7次失誤，成了球迷戲稱的「統E獅」。

林泓弦在季後挑戰賽取代本季最常先發的游擊手陳聖平，但前兩戰各發生1次失誤，雖然統一還有另一名游擊手許哲晏，昨許哲晏直接代替受傷的陳聖平先發擔任二壘手，游擊大關仍交給林泓弦。

林岳平表示，失誤本來就是比賽的一部份，尤其是第一次打季後賽的年輕球員，難免會有更多壓力，但是過程中不論好壞，這些經驗都會是成長的養分，所以仍然給他機會。

林泓弦續先發游擊

餅總盼從壓力中成長

帶著餅總的信任上場，林泓弦昨第2局策動雙殺，第4局則演出快速移位背對飛球接殺的美技，讓統一至少少掉1分。林岳平指出，其實前兩場有一些比較強的來球，林泓弦應該有機會守下來，也希望他習慣面對更強勁、高難度的球，進一步提升守備能力。

統一昨役3次失誤都導致失分，3局上發生捕手陳重羽傳球和一壘手林子豪接球失誤，單局失3分，4局上中外野手林佳緯出現接球失誤，讓球一路滾到全壘打牆，不但兩名跑者回壘，擊出一壘安打的林泓育也跑上三壘。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中