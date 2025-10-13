3戰7失誤 統E獅拉警報

桃猿李勛傑（左）因獅隊捕手失誤上到二壘。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕20歲的統一獅游擊手林泓弦在季後挑戰賽連兩場先發都出現失誤，昨仍繼續先發，總教練林岳平期待他在高張力比賽學習成長。只是林泓弦雖未再出現失誤，但昨役獅隊團隊出現3次失誤，累計3場出現7次失誤，成了球迷戲稱的「統E獅」。

林泓弦在季後挑戰賽取代本季最常先發的游擊手陳聖平，但前兩戰各發生1次失誤，雖然統一還有另一名游擊手許哲晏，昨許哲晏直接代替受傷的陳聖平先發擔任二壘手，游擊大關仍交給林泓弦。

請繼續往下閱讀...

林岳平表示，失誤本來就是比賽的一部份，尤其是第一次打季後賽的年輕球員，難免會有更多壓力，但是過程中不論好壞，這些經驗都會是成長的養分，所以仍然給他機會。

林泓弦續先發游擊

餅總盼從壓力中成長

帶著餅總的信任上場，林泓弦昨第2局策動雙殺，第4局則演出快速移位背對飛球接殺的美技，讓統一至少少掉1分。林岳平指出，其實前兩場有一些比較強的來球，林泓弦應該有機會守下來，也希望他習慣面對更強勁、高難度的球，進一步提升守備能力。

統一昨役3次失誤都導致失分，3局上發生捕手陳重羽傳球和一壘手林子豪接球失誤，單局失3分，4局上中外野手林佳緯出現接球失誤，讓球一路滾到全壘打牆，不但兩名跑者回壘，擊出一壘安打的林泓育也跑上三壘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法