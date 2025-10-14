自由電子報
中職季後挑戰賽》奇蹟逆轉統一獅 台灣大賽桃猿對決中信兄弟

2025/10/14 05:30

樂天桃猿奪下台灣大賽門票，全隊圍圈圈歡呼。（記者李惠洲攝）樂天桃猿奪下台灣大賽門票，全隊圍圈圈歡呼。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕樂天桃猿和統一獅季後挑戰賽鏖戰，過程與結局都戲劇性！樂天一度落後3分，9局上靠著林智平追平3分砲痛擊陳韻文，延長賽10局上林立代打敲安，終場4：3擊敗統一獅，系列賽自0勝2敗劣勢，演出3連勝奇蹟逆轉，史上第一次，並晉級台灣大賽，10月18日起將對決中信兄弟，展開7戰4勝制。

統一獅無緣進入台灣大賽。（記者李惠洲攝）統一獅無緣進入台灣大賽。（記者李惠洲攝）

獅隊在胡智爲6局無失分好投壓制下，一度領先3分，9局上將戰局交給守護神陳韻文，卻遭梁家榮和代打的何品室融敲安，林智平接著一棒追平，雙方進入史上首場延長賽。10局上，辛俊昇遭連續安打，林立又從吳承諭手中擊出超前分安打，威能帝9、10局登板無失分，猿隊就此贏球。

延長賽10局上林立代打敲安，終場4:3擊敗統一獅。（記者李惠洲攝）延長賽10局上林立代打敲安，終場4:3擊敗統一獅。（記者李惠洲攝）

林智平開轟3分砲追平

樂天桃猿9局上靠著林智平的3分砲追平比數。（記者李惠洲攝）樂天桃猿9局上靠著林智平的3分砲追平比數。（記者李惠洲攝）

林立代打追分致勝

台灣大賽將出現兩隊同為日籍總教練的歷史紀錄，中信兄弟總教練平野惠一（左）與樂天桃猿總教練古久保健二（右）。（資料照）台灣大賽將出現兩隊同為日籍總教練的歷史紀錄，中信兄弟總教練平野惠一（左）與樂天桃猿總教練古久保健二（右）。（資料照）

賽後受訪，猿隊總教練古久保健二讚嘆：「選手們的功勞。」古久保說，林智平開轟當下，他腦袋一片空白，回神才思考後續調度的事。至於10局林立的代打，古久保說，原本就設定若得點圈有人時，林立是頭號代打人選。

40歲「老鬼」林智平替補上陣，第2打席建功。林智平說：「在場下準備時，就覺得節奏好像是對的，抓到方向就盡量攻擊。」

林智平坦言，前幾戰身體真的不舒服，關節跟膝蓋都有狀況，也幸虧團隊表現好，他才有時間修復身體，「今年季賽很辛苦、煎熬，感覺每場比賽都很難贏，還是穩定自己，保持該做的事，用意志力去撐。」林智平也以40歲又204天刷新隊友林泓育39歲204天的聯盟季後挑戰賽最老開轟紀錄，且是價值連城的關鍵轟。

中信以逸待勞

擁5場主場優勢

樂天在單季兩度爆發「食安危機」、季後賽開打前人事異動之下，奇蹟逆轉勝統一獅，台灣大賽出戰中信兄弟。中信兄弟以下半季冠軍與全年勝率榜首身分以逸待勞，台灣大賽有1、2、5、6、7場主場優勢，桃猿則是第3、4場主場，都在大本營桃園球場進行。

