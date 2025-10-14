中職季後挑戰賽》威能帝連投兩局無失分 守護勝投

威能帝一掃上一場先發被統一獅打爆的陰霾，最終戰力投最後2局無失分拿下勝投 。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕只休1天再度登板的樂天桃猿威能帝，一掃上一場先發被統一獅打爆的陰霾，季後賽挑戰賽最終戰力投最後2局、4K無失分拿下勝投，連昨天先發的波賽樂賽後看到媒體的第一句話就說：「威能帝是這個聯盟最好的投手。」

對於波賽樂的讚美，威能帝笑說：「我不會這樣形容自己，但是如果別人有這樣的評價，我會很開心。」

請繼續往下閱讀...

樂天9局下靠著林智平的3分砲追平比數，9局下推出威能帝，他連飆3次三振。10局上樂天攻下超前分，威能帝自己的勝投自己守護，10局下仍然無失分，完成樂天的大逆轉。

威能帝表示，從沒有過先發後只休1天再度登板的經驗，但是他賽前就準備好了，那支全壘打讓他看得心臟跳動不斷加速，也給了他要幫球隊贏得比賽的更多動力。

原本外界認為只休1天的威能帝即使再登板，頂多只投1局，結果卻連投2局，比休息2天的魔神樂還多1局。威能帝表示，投完9局教練有叫他能不能續投，他覺得狀況很好，而且這是輸球就得回家的比賽，無論如何都要拚了。他也追平季後挑戰賽2勝、21K(原紀錄林英傑保持)的兩項中職紀錄。

威能帝曾在2023年台灣大賽對味全龍先發2場，戰績1勝0敗，投13局只失2分，防禦率1.38，但是樂天遭到逆轉。威能帝表示，他非常興奮能再度打進台灣大賽，尤其是對決打擊、守備都非常出色的中信兄弟。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法