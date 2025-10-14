自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職季後挑戰賽》威能帝連投兩局無失分 守護勝投

2025/10/14 05:30

威能帝一掃上一場先發被統一獅打爆的陰霾，最終戰力投最後2局無失分拿下勝投 。（記者李惠洲攝）威能帝一掃上一場先發被統一獅打爆的陰霾，最終戰力投最後2局無失分拿下勝投 。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕只休1天再度登板的樂天桃猿威能帝，一掃上一場先發被統一獅打爆的陰霾，季後賽挑戰賽最終戰力投最後2局、4K無失分拿下勝投，連昨天先發的波賽樂賽後看到媒體的第一句話就說：「威能帝是這個聯盟最好的投手。」

對於波賽樂的讚美，威能帝笑說：「我不會這樣形容自己，但是如果別人有這樣的評價，我會很開心。」

樂天9局下靠著林智平的3分砲追平比數，9局下推出威能帝，他連飆3次三振。10局上樂天攻下超前分，威能帝自己的勝投自己守護，10局下仍然無失分，完成樂天的大逆轉。

威能帝表示，從沒有過先發後只休1天再度登板的經驗，但是他賽前就準備好了，那支全壘打讓他看得心臟跳動不斷加速，也給了他要幫球隊贏得比賽的更多動力。

原本外界認為只休1天的威能帝即使再登板，頂多只投1局，結果卻連投2局，比休息2天的魔神樂還多1局。威能帝表示，投完9局教練有叫他能不能續投，他覺得狀況很好，而且這是輸球就得回家的比賽，無論如何都要拚了。他也追平季後挑戰賽2勝、21K(原紀錄林英傑保持)的兩項中職紀錄。

威能帝曾在2023年台灣大賽對味全龍先發2場，戰績1勝0敗，投13局只失2分，防禦率1.38，但是樂天遭到逆轉。威能帝表示，他非常興奮能再度打進台灣大賽，尤其是對決打擊、守備都非常出色的中信兄弟。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中