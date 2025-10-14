中職季後挑戰賽》戰至最後一場才分勝負 老大哥林泓育 稱職穩軍心

獅隊屆退老將胡金龍，昨並未上場，選手生涯最後一場比賽以遭逆轉淘汰告終。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅和樂天桃猿戰至最後一場才分勝負，是季後挑戰賽首次打到最終戰，桃猿隊精神領袖林泓育賽前跟隊友們說要以平常心面對大賽，昨雖然一路落後，但他扛住全隊冷靜作戰，最終能漂亮逆轉勝，他也有5支2的打擊貢獻，系列賽打擊率高達4成71，稱職扮演老大哥角色。

林泓育扛住全隊冷靜作戰，最終能漂亮逆轉勝，他也有5支2的打擊貢獻。（記者李惠洲攝）

大賽前一晚，林泓育集合全隊時特地要學弟們「吃好一點。」昨被問及時，林泓育笑著反問：「如果我集合時跟大家說，要他們好好研究對戰數據、早點睡，有人能睡得著嗎？上場不會緊張嗎？」

林泓育坦言，系列賽戰況讓雙方氣勢有所不同，但原本次戰落後時，他曾一度心想「能打到這裡已經不錯了」。林泓育說：「但上了場沒人想輸，阿立也說，我們已經打到這裡，每次投球跟揮棒，都是幫助球隊。」

猿隊新人何品室融就坦言，學長們信心喊話幫助大，他說，林立提醒全隊，不用在意輸贏，要先把過程做好，有提醒到他。

林泓育是隊史8年6冠黃金時期的主力，儘管這幾年球隊人員不斷變化，他依舊是猿隊不可或缺的戰力，如今率領球隊將挑戰2019年以來的首座年度總冠軍。

胡金龍選手生涯告終

安慰傷心隊友

獅隊屆退老將胡金龍，昨賽前就提醒學弟們注意細節，但全場並未上場，選手生涯最後一場比賽以遭逆轉淘汰告終，看著隊友傷心難過，他也上前安慰他們。胡金龍說：「我今年打完就結束，但學弟們還有很長的路。能在棒球路上多累積經驗，才是重點。」

