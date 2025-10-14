自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

美職季後賽》釀酒人自稱普通 道奇不敢輕敵

2025/10/14 05:30

道奇隊先發投手史奈爾表示，不會被對方教頭自稱「普通球隊」所迷惑。（路透）道奇隊先發投手史奈爾表示，不會被對方教頭自稱「普通球隊」所迷惑。（路透）

國聯G1

水手重砲捕手羅里在6局上轟出追平陽春砲， 是首勝功臣之一。（法新社）水手重砲捕手羅里在6局上轟出追平陽春砲， 是首勝功臣之一。（法新社）

史奈爾先發 大谷只打不投

〔記者倪婉君／綜合報導〕面對今年全大聯盟戰績最好的釀酒人隊，道奇隊在今天國聯冠軍賽首戰開打前就做足心理準備，先發投手史奈爾表示不會被對方教頭自稱「普通球隊」所迷惑，「他們是一支非常好的隊伍」，而大谷翔平在前兩戰都不會登板，希望能在打擊區上扭轉今年季後賽至今僅1成48的低迷打擊表現。

釀酒人在例行賽拿到全大聯盟最多的97勝，但總教練墨菲一直把自家球隊只是「普通人」（Average Joes）掛嘴邊，認為不能跟全聯盟團隊薪資排名第1的豪華藍衫軍相比，昨在大賽開打前夕更大讚道奇23歲日籍投手佐佐木朗希的後援表現，甚至開玩笑說：「我們會嘗試跟聯盟請願，讓他能因某些理由遭禁賽。」

釀酒人在7月對上道奇時6戰全勝，成為史上第3支在單季至少5場系列賽橫掃道奇的球隊，擔綱今首戰先發的史奈爾當然不會輕敵，「目標就是讓他們無法上壘」，而山本由伸則預訂擔任明第2戰先發投手，大谷可能等第3戰起回主場時才會登板。

美聯G1

水手遠征多倫多拔頭籌

美聯冠軍賽昨由水手以3：1擊敗主場球隊藍鳥，在7戰4勝制拔得頭籌，重砲捕手羅里在6局上轟出追平陽春砲，以及貢獻2安2打點的波蘭柯都是功臣，而水手11日剛在美聯分區賽第5戰打完15局才靠波蘭柯再見安打勝出，如今遠征到多倫多搶下首勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中