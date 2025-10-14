美職季後賽》釀酒人自稱普通 道奇不敢輕敵

道奇隊先發投手史奈爾表示，不會被對方教頭自稱「普通球隊」所迷惑。（路透）

國聯G1

水手重砲捕手羅里在6局上轟出追平陽春砲， 是首勝功臣之一。（法新社）

史奈爾先發 大谷只打不投

〔記者倪婉君／綜合報導〕面對今年全大聯盟戰績最好的釀酒人隊，道奇隊在今天國聯冠軍賽首戰開打前就做足心理準備，先發投手史奈爾表示不會被對方教頭自稱「普通球隊」所迷惑，「他們是一支非常好的隊伍」，而大谷翔平在前兩戰都不會登板，希望能在打擊區上扭轉今年季後賽至今僅1成48的低迷打擊表現。

釀酒人在例行賽拿到全大聯盟最多的97勝，但總教練墨菲一直把自家球隊只是「普通人」（Average Joes）掛嘴邊，認為不能跟全聯盟團隊薪資排名第1的豪華藍衫軍相比，昨在大賽開打前夕更大讚道奇23歲日籍投手佐佐木朗希的後援表現，甚至開玩笑說：「我們會嘗試跟聯盟請願，讓他能因某些理由遭禁賽。」

釀酒人在7月對上道奇時6戰全勝，成為史上第3支在單季至少5場系列賽橫掃道奇的球隊，擔綱今首戰先發的史奈爾當然不會輕敵，「目標就是讓他們無法上壘」，而山本由伸則預訂擔任明第2戰先發投手，大谷可能等第3戰起回主場時才會登板。

美聯G1

水手遠征多倫多拔頭籌

美聯冠軍賽昨由水手以3：1擊敗主場球隊藍鳥，在7戰4勝制拔得頭籌，重砲捕手羅里在6局上轟出追平陽春砲，以及貢獻2安2打點的波蘭柯都是功臣，而水手11日剛在美聯分區賽第5戰打完15局才靠波蘭柯再見安打勝出，如今遠征到多倫多搶下首勝。

