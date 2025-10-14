自由電子報
體育 即時新聞

PLG新成員 洋基工程新竹主場 認真玩下去

2025/10/14 05:30

洋基工程籃球隊正式成立。（記者林正堃攝）洋基工程籃球隊正式成立。（記者林正堃攝）

總經理錢韋成

本土球員陣容有新科狀元葉惟捷。（記者林正堃攝）本土球員陣容有新科狀元葉惟捷。（記者林正堃攝）

強調長期經營

球團總經理錢韋成強調會長期經營。（記者林正堃攝）球團總經理錢韋成強調會長期經營。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG新軍洋基工程籃球隊昨舉辦成立記者會，宣布正式進軍職籃舞台，總經理錢韋成強調，球隊會長期經營，為台灣籃球奉獻心力。

PLG休賽季宣布高雄鋼鐵人退出聯盟，並迎來新軍洋基工程，球隊昨正式對外公布球隊英文名為「YKE ARK」，象徵「方舟」，年度口號則喊出「ARK COURT, ARK RULES！我主場，我主宰」作為核心精神，由資歷豐富的李逸驊出任球隊總教練。

由於成軍時間較倉促，外界對洋基工程有不少質疑，領隊劉士源昨表示，球團是帶著決心透入職籃，會長期經營下去，錢韋成也強調，球隊絕對會「認真玩下去」，請球迷不要擔心。

葉惟捷、張鎮衙、陳昱瑞

本土陣容好手多

洋基工程將以新竹市立體育館為主場，主場開幕戰預計在12月27日登場，陣容中本土球員包括新科狀元葉惟捷、前勇士好手張鎮衙、從領航猿轉戰而來的陳昱瑞等人，另外還有外籍生馬克斯、阿拉薩以及洋將庫薩斯、賈科比。

錢韋成表示，補強作業還沒完成，計畫再找來1名小洋將，盼這位有資歷的後衛的加盟除提升戰力，也能傳承經驗，帶領年輕後衛群成長。

