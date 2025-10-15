TPBL》獅力爭上游 拒秀票價下限500元

攻城獅11月15日將迎來主場新竹縣體育館開幕戰。 （記者粘藐云攝）

高國豪領軍 力拚谷底反彈

高國豪（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹攻城獅上季戰績墊底，這季最早開訓展現從谷底反彈的決心，11月15日將迎來主場新竹縣體育館開幕戰。當家一哥高國豪熱身賽時狀態復甦，洋將也換了全新陣容，昨媒體日公布年度口號「你信不信」，另外推出「浮動票價」引發話題，總教練威森表示，新賽季要讓大家看見嶄新的攻城獅。

攻城獅上季在TPBL拿下12勝24負，戰績在7隊敬陪末座，這季洋將陣容大幅更新，補進有NBA資歷的長人帕塞獅、「高砲塔」德魯、力獅和提傑，並在選秀會上挑中來自健行科大的UBA得分王劉丞勳。威森表示，目前準備得不錯，他也嘗試在休賽季時改變球隊以往作戰模式，希望球員分工更明確，也積極改善上季身體對抗性不足的問題，「雖然還沒達到我們要的強度，整體也還沒到令人滿意，但會讓大家看到嶄新的攻城獅。」

請繼續往下閱讀...

攻城獅陣中一哥高國豪上季因傷表現較為低迷，球隊戰績不理想，他責無旁貸，但他在這季熱身賽兩戰平均拿下17.5分、5籃板，展現苦練成果。他和攻城獅的5年合約也即將結束，進入合約年，他自認不會有壓力，依舊全力做好準備，把每一場球打好，倒是對於新竹的情感越來越濃厚，「時間真的很快！從對新竹很陌生，到後來逐漸熟悉，看著這裡原本沒有球隊到有球隊，進而帶動這區域的籃球文化，這已超越場上勝負。」

東西側邊席 採浮動票價制

此外，攻城獅新賽季東、西側場邊席採「浮動票價制」，底價為每張2000元，並隨球隊表現浮動。每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽皆列入計算，最低票價下限為每張500元。此制度引發熱議，總經理張樹人解釋，球隊對於新賽季表現有自信，同時想鼓勵球迷一起參與球隊從谷底反彈的過程，另外也想讓大家有機會用較低的票價體驗場邊席。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法